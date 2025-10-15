Facebook Instagram
Lifestyle

A revolução dos 30 graus: como os portugueses mudaram a forma de lavar roupa

Entenda o que realmente acontece às suas roupas nas lavagens a frio e porque há cada vez mais este hábito em Portugal
IOL
Hoje às 10:35
Roupa a lavar
Roupa a lavar
É o fim dos ácaros e dos pelos de animais: máquina de limpeza deixa sofás, tapetes e carro como novos

Lavar roupa a temperaturas mais baixas está a tornar-se um novo padrão nos lares portugueses. De acordo com o estudo The Truth About Laundry 2025, conduzido pela AEG, 71% dos consumidores acredita que lavar a temperaturas mais baixas ajuda as peças a durar mais tempo, e 54% já prefere ciclos de lavagem a 30 °C ou menos. A tendência reflete uma mudança de mentalidade: cuidar da roupa e cuidar do ambiente tornaram-se objetivos complementares.

Segundo o mesmo estudo, 49% dos portugueses considera que a forma como a roupa é lavada tem um impacto direto na sua durabilidade. Ao reduzir a temperatura da água, os consumidores procuram evitar o desgaste precoce das fibras e prolongar a vida útil das peças, adotando uma abordagem mais consciente e sustentável.

Essa mudança de hábitos está também associada a uma crescente preocupação ambiental. Mais de metade dos inquiridos (55%) afirma sentir-se culpado pelo impacto da lavagem e da secagem no planeta, o que revela uma sensibilidade cada vez maior para as questões de consumo energético. A redução da temperatura, aliada à utilização de modos "ECO" — já adotados por 30% dos inquiridos —, surge como uma forma prática de minimizar esse impacto. Além disso, 47% dos portugueses estaria disposto a lavar a temperaturas mais baixas para reduzir o gasto energético.

A questão económica mantém, contudo, um peso decisivo nas escolhas. O preço continua a ser o fator mais importante na compra de uma máquina de lavar ou secar, segundo 65% dos inquiridos, mas 61% afirma valorizar também a eficiência energética. Este equilíbrio entre custo e responsabilidade ambiental reflete uma nova forma de consumo, em que a durabilidade e o desempenho são avaliados em conjunto.

A procura de soluções mais rápidas e convenientes é outra tendência destacada pelo estudo. Para 35% dos consumidores portugueses, a principal melhoria desejada nas máquinas de lavar seria a possibilidade de reduzir o tempo de lavagem sem comprometer o cuidado das roupas nem a sustentabilidade do processo. Essa necessidade de rapidez traduz um estilo de vida mais acelerado, mas também uma maior exigência em relação à tecnologia doméstica.

No caso da secagem, as perceções continuam divididas. Embora 81% dos inquiridos se mostrem satisfeitos com as suas máquinas de secar, 51% afirma não querer correr o risco de danificar peças delicadas e 40% diz não confiar totalmente que a máquina consiga secar tecidos sensíveis em segurança. Estes receios demonstram que, apesar do avanço tecnológico, ainda há um espaço de desconfiança no uso diário destes equipamentos.

A tecnologia, porém, começa a responder a essas preocupações. O estudo revela que 23% dos consumidores usariam mais a máquina de secar se esta tivesse ciclos específicos para diferentes tipos de tecido, e 20% valorizam a presença de sensores capazes de ajustar automaticamente a humidade, evitando a sobre secagem. Estas inovações estão a tornar o processo de lavagem e secagem mais inteligente e personalizado, permitindo um cuidado mais preciso com cada peça.

Segundo Ângela Pereira, Brand Manager da AEG, "É evidente que os consumidores portugueses estão a evoluir para hábitos de consumo mais conscientes. Atualmente, procuram soluções de lavagem mais rápidas e eficientes, sem comprometer os resultados, demonstrando uma preocupação clara com o consumo energético e o impacto ambiental. Ao mesmo tempo, valorizam cada vez mais a secagem delicada, que ajuda a cuidar melhor das suas roupas e a prolongar a sua vida útil. Esta mudança reflete uma procura crescente por soluções inteligentes que protejam até os tecidos mais delicados, combinando inovação, desempenho e sustentabilidade."

O estudo confirma, assim, que lavar roupa já não é apenas uma tarefa doméstica: tornou-se uma decisão consciente, que envolve economia, tecnologia e responsabilidade ambiental. A preferência por temperaturas mais baixas e a valorização da eficiência mostram que os consumidores portugueses estão a redefinir a forma de cuidar da roupa — e a transformar pequenos gestos em escolhas com impacto duradouro.

 

RELACIONADOS
É o fim dos ácaros e dos pelos de animais: máquina de limpeza deixa sofás, tapetes e carro como novos
O truque de lavandaria que ninguém lhe contou: faça isto à roupa antes de a meter na máquina
Este é o pior programa da sua máquina de lavar roupa. Técnico desaconselha e garante que é um desperdício
Quando e como escolher a temperatura na máquina da roupa: a mais usada é uma inutilidade
Mais Vistos
00:02:02
Secret Story
Avião para Pedro gera drama. Reação de Marisa deixa concorrente em fúria
tvi
00:01:27
Secret Story
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
tvi
00:03:25
Secret Story
Marisa partilha pista com Pedro Jorge e Leandro intervém
tvi
00:01:53
Secret Story
Inédito: Marisa, Leandro e Joana decifram pista de segredo
tvi
Destaques IOL
Crime
Manteve a filha fechada num quarto durante 24 anos, violou-a e teve sete filhos com ela. Onde anda um dos piores 'monstros' da história?
Saude
Lavar caixas plásticas tipo tupperware na máquina da loiça faz mal à saúde?
Dicas
Finalmente alguém nos diz em que nível do forno devemos colocar o tabuleiro
Receitas
Arroz de frango no forno sem sujar loiça: só precisa de um pirex
Mais Lidas
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Governo
"Vamos ter de mexer no quintal de muita gente para resolver este problema". Governo quer revisões de PDM e licenças de construção mais rápidas
cnn
Lili Caneças
Acabaram-se as dúvidas sobre a herança. Lili Caneças revela o que viu na conta bancária de Marco Paulo
Famosos
Ator encontrado morto em apartamento. Tinha apenas 31 anos
selfie
Turista americano
Turista americano morto à facada no centro de Cascais depois de ajudar amigo
cnn
Dois às 10
Novo feito para Zé. Ex-noivo de Liliana acaba de conseguir o que nenhum outro concorrente do «Secret Story 9» alcançou
tvi