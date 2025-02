Toalhas gastas e com mau cheiro? Estes são os erros comuns que deve evitar

As toalhas são elementos essenciais no dia a dia, seja para o banho ou para a cozinha. No entanto, com o tempo e o uso frequente, podem perder a sua suavidade e ficarem gastas.

Muitos destes problemas surgem devido a práticas inadequadas na lavagem e conservação. Para garantir que as toalhas se mantêm em boas condições durante mais tempo, é fundamental adotar alguns cuidados específicos.

Em declarações ao site Real Simple, a professora de ciência das fibras têxteis, Frances Kozen, revelou as estratégias que deve seguir para preservar a qualidade das toalhas e evitar os erros mais comuns.

Uso excessivo de detergente

O excesso de detergente acumula-se nas fibras, tornando as toalhas ásperas e menos absorventes. A recomendação é utilizar apenas a quantidade indicada pelo fabricante, normalmente cerca de duas colheres de sopa para uma carga completa numa máquina de alta eficiência.

Caso as toalhas já apresentem resíduos de detergente, um método eficaz para as recuperar é mergulhá-las em água morna com vinagre destilado antes de as lavar novamente.

Lavagem excessiva ou insuficiente

O ideal é lavar as toalhas de banho a cada três ou quatro utilizações. Já as toalhas de mãos, especialmente em casas de banho movimentadas, devem ser trocadas diariamente para evitar a proliferação de germes.

As toalhas de cozinha, por acumularem resíduos de alimentos e gordura, também devem ser lavadas com frequência para garantir uma higiene adequada.

Uso de lixívia e amaciador

Embora a lixívia seja eficaz na remoção de manchas, a sua utilização frequente enfraquece as fibras do tecido, reduzindo a durabilidade das toalhas. Como alternativa, recomenda-se o uso de lixívia oxigenada, que ajuda a eliminar manchas sem comprometer a resistência do tecido.

Os amaciadores e as folhas para máquina de secar também devem ser evitados, pois deixam um resíduo oleoso que reduz a capacidade de absorção das toalhas.

Sobrecarregar a máquina de lavar ou de secar

Lavar muitas toalhas de uma só vez pode comprometer a eficácia da lavagem, pois as peças não têm espaço suficiente para se movimentarem. Além disso, se as toalhas não secarem completamente, podem desenvolver odores desagradáveis e até mofo.

O ideal é lavar uma quantidade moderada de toalhas por carga e garantir que secam completamente antes de serem guardadas.

Misturar diferentes tipos de tecidos na lavagem

Lavar toalhas juntamente com peças de roupa que tenham velcro, fechos ou tecidos ásperos pode causar desgaste e acelerar o aparecimento de fios soltos. Além disso, toalhas de banho não devem ser lavadas com panos de cozinha ou trapos de limpeza, pois podem conter resíduos de produtos químicos ou sujidade excessiva.

Deixar toalhas húmidas no chão

Largar toalhas molhadas no chão favorece o crescimento de bactérias e pode danificar superfícies, especialmente se forem de madeira. Para evitar odores desagradáveis e garantir que as toalhas secam corretamente, é importante pendurá-las num local arejado após cada utilização.

Exposição prolongada ao cloro da piscina

O cloro pode desbotar as cores das toalhas e enfraquecer as suas fibras. Após um mergulho na piscina, recomenda-se lavar logo as toalhas para remover os resíduos de cloro e minimizar os danos.