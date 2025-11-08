Facebook Instagram
Com que frequência deve lavar as toalhas? A resposta pode surpreender

Especialistas alertam que a maioria das pessoas não lava as toalhas tantas vezes quanto deveria. A acumulação de bactérias e fungos pode causar infeções e outros problemas de saúde.

Hoje às 09:00
Com a chegada da chuva e do tempo frio, secar a roupa torna-se uma tarefa mais difícil e, com o aumento das peças para lavar, as toalhas acabam muitas vezes esquecidas. No entanto, manter boas práticas de higiene é essencial para prevenir problemas de saúde, e isso inclui a forma como se tratam as toalhas de banho. Mas afinal, com que regularidade devem ser lavadas?

De acordo com Sally Bloomfield, especialista em higiene doméstica e prevenção de doenças infeciosas, citada pela BBC, as toalhas devem ser lavadas, no mínimo, uma vez por semana, mesmo que aparentem estar limpas. Se não forem lavadas com regularidade, o número de microrganismos presentes nas fibras aumenta, e, quando chega a hora de lavar, torna-se mais difícil eliminá-los por completo. O risco está no facto de uma mesma toalha ser usada para secar diferentes partes do corpo, incluindo os pés, um local onde podem existir fungos, como o que causa o pé de atleta. Embora a maioria destes microrganismos não seja infeciosa, podem originar infeções graves caso entrem em contacto com feridas ou cortes na pele.

Para quem vive com outras pessoas, o cuidado deve ser ainda maior. A mesma especialista explica que os microrganismos podem ser transmitidos não só pela partilha de toalhas, mas também ao lavar a roupa em conjunto com a de outros membros da casa. Já quem vive sozinho apresenta um risco menor de contágio, mas mesmo assim não deve deixar passar mais de duas semanas sem lavar as toalhas.

As toalhas usadas no ginásio requerem uma atenção especial. Segundo a especialista, é fundamental lavá-las com frequência, uma vez que o suor liberta células mortas e bactérias que se acumulam facilmente nas fibras e torna-se mais difícil eliminá-las por completo: “Ao transpirar, o corpo liberta células mortas da pele e transfere ainda mais bactérias para a toalha.”, refere a Dr.ª Bloomfield.

Em suma, os hábitos de lavagem podem variar conforme a utilização, mas a frequência deve manter-se constante para assegurar uma boa higiene e prevenir problemas de saúde associados ao uso inadequado das toalhas.

