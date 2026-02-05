De 449€ para 169€: o robot que aspira, lava o chão e poupa horas de limpeza

Este artigo pode conter links afiliados*

O grande diferencial do Lefant M2 Plus é a estação de esvaziamento automática com capacidade de 2,2 litros, que recolhe o pó e sujidade do aspirador robot após cada ciclo de limpeza. Esta funcionalidade permite que o depósito não seja esvaziado manualmente até 75 dias, facilitando a manutenção, especialmente em lares com animais ou alergias. Vários utilizadores confirmam a eficiência do sistema, referindo que o robot consegue aspirar toda a sujidade e a estação gere o depósito de forma autónoma, mantendo a casa limpa sem necessidade de atenção constante.

Navegação inteligente e mapeamento preciso

Equipado com tecnologia LiDAR e sistema dToF, o Lefant M2 Plus cria mapas detalhados da casa, mesmo em condições de pouca luz, permitindo definir zonas restritas e rotas eficientes. Esta navegação evita passagens repetidas pelo mesmo local e garante cobertura completa. A aplicação compatível permite acompanhar o progresso em tempo real, programar horários específicos e controlar remotamente o aspirador robot. A ligação WiFi de dupla banda e compatibilidade com Alexa acrescenta ainda maior flexibilidade ao controlo do dispositivo.

Potência de sucção e adaptação automática a cada superfície

Com 6000 Pa, o aspirador robot remove eficazmente pó, pelos de animais e resíduos em diferentes superfícies. O sistema deteta automaticamente carpetes, ajustando a potência de sucção e evitando molhar áreas têxteis quando o modo de fregado está ativo. Diversos utilizadores da Amazon confirmam a facilidade em aspirar carpetes espessas sem dificuldade e destacam o desempenho em casas com animais, removendo pelos e pequenas partículas de forma eficiente.

Função 3 em 1 e manutenção simplificada

Este modelo combina a função de aspirar com a lavagem do chão, através de um depósito de água de 300 ml e panos laváveis ou descartáveis, permitindo limpar o pó e a sujidade numa única passagem. O design compacto facilita o acesso a zonas difíceis, como o espaço por baixo de sofás e móveis baixos.

A manutenção é simplificada graças aos acessórios incluídos, como filtros HEPA, escovas laterais e panos de lavagem, bem como à estação de esvaziamento automático, que reduz significativamente a necessidade de intervenção manual. Com mais de 7.700 avaliações e uma classificação média de 4,1 estrelas, este aspirador robô destaca-se pela automatização eficaz da limpeza doméstica e pelo preço atual de 169 €, refletindo uma redução de 62% face ao valor habitual de 449 €.

