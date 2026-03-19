Poupe quase 300€: este aspirador robot está a menos de 100 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Se é daquelas pessoas que sente que o tempo para limpar a casa nunca é suficiente, esta promoção vai mudar a sua rotina. No topo das oportunidades da Amazon está o Lefant M2, um aspirador robot que aspira e lava o chão. O grande atrativo? Graças a uma oferta flash, o preço caiu de quase 380 € para apenas 99,97 €. É a oportunidade ideal para ter um aliado inteligente na limpeza doméstica por uma fração do custo habitual.

Tecnologia de ponta por um preço de entrada

O que torna este modelo especial não é apenas o preço, mas a sua potência de sucção de 6000 Pa, capaz de remover desde o pó mais fino até aos pelos de animais em tapetes. "O aspirador vai muito bem, aproveitei a oferta e a relação qualidade-preço é perfeita", partilha um utilizador satisfeito. Além disso, a sua navegação laser avançada garante que o equipamento mapeia a casa com precisão, evitando quedas e colisões mesmo em ambientes com muitos obstáculos.

Controlo total na palma da mão

Através da aplicação, pode programar limpezas, escolher as divisões a aspirar e até ajustar o fluxo de água para a lavagem do chão. Como refere um comprador: "Uma maravilha. Limpa muito bem, a bateria dura muito e a app é muito fácil e intuitiva". Com um design compacto que lhe permite passar debaixo da maioria dos móveis, este aspirador robot prova que não precisa de gastar centenas de euros para ter um chão sempre impecável.

Um aliado silencioso e amigo dos animais

Para quem tem cães ou gatos em casa, a maior preocupação é o barulho e a eficácia na recolha de pelos. Este aspirador robot foi desenhado com um modo de operação de baixo ruído, o que permite que a limpeza seja feita enquanto descansa ou vê televisão, sem o barulho ensurdecedor dos aspiradores tradicionais. "Limpa muito bem o pelo dos animais e conta com deteção de obstáculos para evitar percalços", destaca um utilizador. Além disso, os sensores antiqueda e a tecnologia de navegação permitem que o equipamento se desloque com suavidade entre cadeiras e outros objetos, garantindo uma casa impecável sem sobressaltos.

Tudo o que precisa para começar a limpar

Ao contrário de outros modelos económicos onde tem de comprar acessórios à parte, este conjunto da Lefant é surpreendentemente completo. Na caixa, além do aspirador robot, encontra o depósito de água de 300 ml — ideal para casas grandes sem precisar de reabastecer constantemente — o suporte para a mopa, escovas laterais de substituição e filtros de alta eficiência. "Traz acessórios para aspirar e também a mopa para lavar o chão, e a configuração através da aplicação é feita em segundos", refere uma das críticas positivas. É, de facto, um sistema pronto a usar que prova que a eficácia doméstica em 2026 já não tem de ser um investimento proibitivo.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.