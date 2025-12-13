Facebook Instagram
Preço deste robot que aspira e lava o chão caiu a pique (de 499€ para 199€)

Aspira e esfrega numa só passagem, tem sucção de 6000Pa e navegação laser

Pilar Castelo Branco
Hoje às 12:25

Este artigo pode conter links afiliados*

Pelos, ácaros e sujidade em colchões? Este aspirador de mão acaba com tudo

Quando um aspirador robot com estas características baixa de 499€ para 199,99€, é difícil não prestar atenção. O LEFANT M2 Pro junta num só aparelho a capacidade de aspirar e esfregar pavimentos, com tecnologia de navegação laser e uma autonomia que permite cobrir casas inteiras sem intervenção. É uma solução completa para quem quer deixar a limpeza dos pavimentos praticamente automatizada.

Aspira e esfrega ao mesmo tempo

A grande vantagem deste modelo é a função 2 em 1: enquanto aspira pó, pelos e sujidade, esfrega simultaneamente o chão através de um depósito de água controlado eletronicamente. Isto significa que azulejos, madeira e pavimentos duros ficam aspirados e lavados numa única passagem, sem ser preciso passar a esfregona manualmente depois. O fluxo de água pode ser ajustado através da aplicação consoante o tipo de pavimento.

Potência elevada para qualquer tipo de sujidade

Com 6000Pa de sucção, este robot consegue lidar com pó fino, pelos de animais, migalhas e sujidade acumulada em diferentes superfícies. Funciona bem em madeira, azulejos, cerâmica e alcatifas. Quando deteta tapetes, aumenta automaticamente a potência e desativa a esfregona para não os molhar, um pormenor importante para quem tem tapetes ou passadeiras em casa.

Adquira o aspirador robot aqui

aspirador robot

Navegação inteligente que mapeia a casa

O sistema de navegação laser LiDAR cria mapas precisos da casa e define rotas organizadas, evitando passar duas vezes no mesmo sítio e contornando obstáculos com facilidade. O mapeamento multinível permite guardar diferentes plantas, o que é especialmente útil para quem vive em moradias ou apartamentos duplex. A limpeza torna-se mais rápida e eficiente porque o robot sabe exatamente onde já passou.

Autonomia para cobrir casas inteiras

Com 140 minutos de bateria, o LEFANT M2 Pro consegue cobrir até 800m² numa única carga — mais do que suficiente para a maioria dos apartamentos e moradias. Quando a bateria está fraca, regressa automaticamente à base para recarregar e pode retomar a limpeza no ponto onde parou.

Controlo por voz ou aplicação

A gestão do robot pode ser feita através de comandos de voz com Alexa ou Google Assistant, ou pela aplicação móvel que permite programar limpezas, definir zonas proibidas, ajustar o fluxo de água e acompanhar o progresso em tempo real. O pack inclui panos de esfregona laváveis e reutilizáveis, filtros HEPA, escovas laterais e todos os acessórios de manutenção.

Avaliações positivas confirmam a eficiência

Com 4,4 estrelas na Amazon e quase 500 avaliações, os compradores destacam sobretudo a capacidade de deixar o chão completamente limpo sem esforço. "Aparência bem conseguida e eficaz. É possível programá-lo para trabalhar uma vez por semana. A aplicação é intuitiva e bem organizada", partilha um utilizador. "O conforto que nos proporciona ao não termos de nos preocupar com a limpeza de pavimentos", acrescenta outro. Muitos referem ainda a navegação: "Consegue entrar debaixo dos móveis e trabalhar sozinho" e "funciona muito bem, não tem problemas com nenhum tipo de pavimento."

A 199,99€ — menos 60% do preço habitualo LEFANT M2 Pro apresenta-se como uma das propostas mais interessantes do momento para quem procura automatizar a limpeza da casa sem comprometer resultados.

