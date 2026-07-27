Não é comum ver este aspirador robot tão barato: está a 62 euros

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Conhecemos muito bem este aspirador robot, já o recomendámos dezenas de vezes aos nossos leitores. Por isso, quando nos deparámos com um preço que nunca tínhamos visto, pouco mais de 60€, tivemos de partilhar o mais rapidamente possível, porque de certeza que não vai durar muito tempo.

As razões para o recomendarmos são várias: é um aspirador robot que faz bem o seu trabalho, passa por baixo dos móveis sem dificuldade, dá para programar limpezas e faz tudo isto a partir do telemóvel, entre muitas outras razões que vamos detalhar neste artigo.

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Design fino para chegar a todo o lado

Graças ao seu design extra fino, este equipamento consegue deslizar por baixo de sofás, camas e móveis baixos, as zonas onde o pó costuma acumular-se sem ser notado. Conta ainda com um sistema anti-emaranhamento, pensado para quem tem cabelo comprido ou animais em casa, evitando o incómodo habitual de desenrolar fios presos na escova.

Boa sucção e autonomia considerável

Com uma potência de sucção de 2200 Pa, este aparelho dá conta de pó, migalhas e pelos, mesmo em tapetes de pelo curto. A bateria garante até 120 minutos de limpeza contínua, suficiente para casas médias ou grandes numa só passagem, regressando sozinho à base de carregamento assim que termina o ciclo.

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Controlo através de aplicação

Este robot liga-se ao Wi-Fi e pode ser controlado através de uma aplicação no telemóvel, permitindo agendar limpezas para os horários mais convenientes e acompanhar o progresso em tempo real. É ainda compatível com a Alexa, o que permite iniciar a limpeza através de comandos de voz.

O que dizem os clientes

O aspirador soma 4,2 estrelas em 488 avaliações na Amazon. Um cliente destaca a simplicidade do aparelho: "é muito simples e eficaz, pouco ruidoso e fácil de programar através do telemóvel. A manutenção também é fácil, e sinto que faz a limpeza de forma organizada, sem repetir zonas nem deixar espaços por limpar".

Quem tem animais em casa parece especialmente satisfeito. Uma utilizadora com gatos resume assim: "funciona muito bem e recolhe muito bem os pelos dos animais". Outra cliente confirma o mesmo, acrescentando que o resultado final é impecável: "deixa o chão perfeitamente limpo, é muito silencioso e, mesmo com tapetes em casa, recolhe todos os pelos".

Há também quem já tenha repetido a compra, o que diz muito sobre a confiança na marca: "comprámos um há um ano e agora voltámos a comprar outro igual, a relação qualidade preço é excelente". Outra cliente ficou surpreendida com o desempenho: "não tem nada a invejar a marcas mais caras, surpreendeu-me pela quantidade de pelos de animais que recolhe, e a aplicação é muito fácil de usar. Recomendo sem hesitar".

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Veja o aspirador a funcionar no vídeo:

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