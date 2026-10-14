A menos de 100 euros?! Este aspirador robot voltou a baixar de preço e não dá para ignorar

Este artigo pode conter links afiliados*

Chegou à Amazon mais uma mini máquina de lavar loiça que não precisa de instalação. E está em promoção

Joanetes a doer ao fim do dia? Esta tala ajustável está em promoção na Amazon

Aqui na redação, já conhecemos este aspirador robot muito bem e é uma daquelas recomendações em que confiamos a 100%. Perdemos a conta às vezes que o recomendámos aos nossos leitores e a verdade é uma: quem o compra, adora. Confiamos muito na Lefant, uma marca com uma reputação sólida, avaliações fantásticas e uma relação qualidade- preço difícil de superar. Por isso mesmo, temos uma regra não escrita por cá: sempre que vemos este modelo a menos de 100 euros, temos de avisar quem nos lê.

Limpeza autónoma e sem pelos emaranhados

Os aspiradores robot deixaram de ser um artigo de luxo e este Lefant M210P é a prova viva disso. Se estava à espera do momento certo para deixar de varrer todos os dias, a oportunidade é agora.

Com um formato compacto e perfil baixo, este robot entra facilmente por baixo de sofás, camas e móveis baixos, alcançando as zonas mais difíceis onde o pó se acumula. Conta com 2200 Pa de potência de sucção e duas escovas laterais que direcionam toda a sujidade. Nas avaliações da Amazon podemos ler comentários como: "A sucção é surpreendentemente forte para lidar com pó, cabelos e pelos todos os dias".

Há também um detalhe fundamental para quem tem animais de estimação: o bocal de sucção principal não utiliza escovas rotativas tradicionais, evitando o pesadelo dos pelos emaranhados que obrigam a andar constantemente a limpar o equipamento.

Compre o aspirador robot aqui

Tecnologia inteligente para a casa toda

Equipado com sensores inteligentes em todo o corpo para evitar quedas e choques, ajusta automaticamente a potência quando deteta tapetes e regressa sozinho à base de carregamento quando a bateria fica fraca, oferecendo até 120 minutos de autonomia contínua. "É o tipo de equipamento em que basta carregar num botão e esquecer que a limpeza precisa de ser feita", destaca um dos utilizadores nas avaliações da Amazon, reforçando a comodidade do desempenho inteligente do robot.

Controlo total na palma da mão

Através da aplicação no telemóvel, o controlo é total: pode programar horários, alternar entre vários modos de limpeza (como o modo em ziguezague, focado em áreas específicas ou junto às paredes) e acompanhar tudo em tempo real. É também totalmente compatível com os assistentes de voz Alexa e Google Assistant.

A manutenção é rápida e intuitiva: o depósito esvazia-se num instante e basta trocar o filtro a cada três meses para garantir a máxima eficácia. Por menos de 100 euros, é uma das compras mais inteligentes do ano para poupar tempo e trabalho diário.

Compre o aspirador robot aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.