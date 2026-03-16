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Últimas horas: o robot que custava 1.300€ está agora a 339€ na Festa de Ofertas de Primavera da Amazon

A promoção termina hoje! Poupe mais de 900€ no Lefant M3 Max, uma referência tecnológica que aspira, lava com água quente e seca as próprias mopas sem precisar da sua intervenção.

Hoje às 11:09

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Aspirador Robot LEFANT M3 MAX
Aspirador Robot LEFANT M3 MAX

Foto: Amazon.es

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Se planeia automatizar a limpeza da sua casa, este pode ser o momento certo. A Festa de Ofertas de Primavera da Amazon entra hoje no seu último dia e um dos maiores destaques é o Lefant M3 Max. Este robot de gama alta, com um preço de referência de 1.299,99 €, está disponível por 339,99 €. É uma oportunidade de adquirir tecnologia de topo com um desconto de 74%, tornando acessível um nível de automação que normalmente seria muito mais dispendioso.

O que justifica este investimento?

  • Higiene profunda com água quente: A estação utiliza água a 45°C para lavar as mopas, o que é muito mais eficaz a remover gordura e manchas do que a limpeza apenas com água fria.
  • Manutenção simplificada: A escova em "V" foi desenhada para evitar que cabelos e pelos de animais fiquem emaranhados, poupando-lhe o trabalho de ter de os cortar manualmente.
  • Inteligência em tempo real: O robot mapeia a casa com precisão e, sempre que deteta um tapete, levanta as mopas para aspirar apenas o pó, sem molhar os tecidos.
  • Autonomia: O sistema de auto-esvaziamento permite que o robot trabalhe sozinho durante várias semanas, enquanto a ligação 5G garante que o controlo pela App seja rápido e sem falhas.
Benefícios exclusivos?
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O feedback de quem já utiliza o aparelho é bastante positivo, com uma média de 4,2 estrelas. Nas avaliações, os utilizadores sublinham a eficiência do mapeamento, referindo que o robot consegue identificar todas as divisões de uma casa média em apenas 20 minutos. Outro ponto elogiado é a confiança no resultado final: "É um excelente aliado para ganhar tempo no dia a dia, pois faz uma limpeza tão completa que não sentimos necessidade de retocar o trabalho manualmente".

Este é o último dia para aproveitar esta redução significativa de preço. Tratando-se de um equipamento com funcionalidades muito avançadas para este patamar de preço, é uma excelente solução para quem procura durabilidade e eficácia. Com a campanha a terminar e o stock limitado, esta é a oportunidade final de garantir um dos robots mais completos do mercado por um valor muito mais justo.

Adquira aqui

aspirador robot LEFANT

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