"O chão fica brilhante": este robot aspira, lava e trata da própria manutenção automaticamente

"O mais potente que já tive": este rival do Dyson tem 4,9 estrelas e custa 142 euros

A ideia de um robot aspirador é atraente: liga-se e ele trata do assunto. No entanto, o dia a dia mostra que muitos modelos exigem que se limpe os panos, que se esvazie o depósito de pó, e que se trate da sua manutenção com frequência. É precisamente aí que surge o Lefant M3 Max, um modelo que promete simplificar a vida ao assumir as tarefas mais aborrecidas.

Este aparelho limpa de forma abrangente, com uma potência surpreendente de 20.000 Pa que aspira tudo – desde migalhas a pelos de animais – e uma autonomia de 210 minutos. É especialmente útil para quem tem tapetes ou animais. O grande diferencial? A combinação entre aspirar e lavar os pavimentos, tudo com manutenção automatizada.

A estação base que faz o trabalho pesado

O grande trunfo do M3 Max não está apenas no robot (o disco que anda pela casa a limpar), mas na sua estação base (a caixa grande onde ele recarrega). É esta estação que assume a manutenção que normalmente seria manual. Quando o robot regressa após limpar a casa, a base encarrega-se de três tarefas essenciais:

Lava os panos do robot com água quente – Enquanto o robot limpa o chão com água à temperatura ambiente, quando regressa à estação base, é ela que lava os próprios panos com água aquecida a 40°C. A base tem dois tanques (água limpa e água suja) e esfrega os panos contra uma bandeja com ranhuras, usando água quente para dissolver gorduras e sujidade que a água fria não consegue remover. A água suja é depois aspirada para o tanque próprio.

Seca os panos automaticamente – Depois da lavagem, a estação ventila os panos até ficarem completamente secos. Este passo é fundamental: panos húmidos desenvolvem rapidamente maus cheiros, mofo e bactérias que seriam espalhados na próxima limpeza.

Esvazia o depósito de pó – A estação base transfere o pó aspirado pelo robot para um saco maior de 3,3L, que apenas precisa de ser substituído a cada 6 ou 8 semanas.

Com centenas de avaliações na Amazon e uma média de 4.3 estrelas, quem já experimentou o aparelho confirma esta mudança na rotina. Um utilizador comentou que "(...) s funcionalidades de limpeza com água quente e secagem a ar frio são um grande avanço, os panos ficam completamente limpos."

Navegação inteligente pela casa

O robot usa um sistema de navegação LIDAR 360º, que permite criar um mapa preciso da casa, mesmo em vários andares. Através de uma aplicação, é possível definir zonas proibidas ou áreas específicas a serem limpas, dando total controlo sobre onde o aparelho trabalha.

Outra pessoa que já usa o robot partilhou que "estava à procura de um robô que aspirasse e lavasse e este é perfeito. Em comparação com o meu aspirador anterior (uma marca bem conhecida), esta limpa melhor, tem mais potência e, o mais importante, a esfregona é limpa com água quente. O chão fica brilhante. Recomendo!"

Para quem procura delegar as limpezas a fundo e quer um aparelho que faça mais do que apenas aspirar, este Lefant M3 Max apresenta-se como uma solução completa. O maior benefício? Pode passar-se semanas sem esvaziar sacos ou lavar panos manualmente – a estação base encarrega-se de tudo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.