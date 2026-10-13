"Se pudesse, daria 10 estrelas”: este aspirador robot baixou de 1.200 para 335 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Toda a gente quer uma air fryer de vidro e esta é a mais vendida da Amazon

“Se pudesse, daria 10 estrelas.” É assim que uma compradora italiana resume a sua experiência com o Lefant M3 Max, um aspirador robot com função de lavagem que está agora à venda na Amazon por 335,45 €. O preço original é de 1.199,99 €, o que representa uma diferença de mais de 860 euros. A oferta dura durante uns dias, a não ser que o stock acabe antes.

Adquira aqui o aspirador robot Lefant M3 Max por 335,45 € na Amazon

O que dizem quem já o comprou

As opiniões são de verificadas de compradores de três países e têm em comum a satisfação com o resultado. A mesma italiana que daria dez estrelas considera que o equipamento mudou a forma como gere a casa, e elogia a capacidade de recolher pó, as migalhas e os pelos. Em Espanha, uma cliente refere que o aparelho limpa sem problemas um apartamento de 90 m². Já uma compradora alemã, que escolheu este modelo para experimentar pela primeira vez um aspirador robot, descreve-o como uma grande ajuda no dia a dia e diz que a aplicação é bem feita. Um comprador italiano destaca ainda a qualidade do serviço de assistência.

Aspira e lava na mesma passagem

Este modelo combina as duas tarefas. A sucção chega aos 20.000 Pa, uma força elevada que lhe permite retirar pelos de animais, pó e sujidade de pisos duros, azulejos e tapetes. A lavagem, segundo a mesma compradora italiana, deixa o chão brilhante e sem marcas. Para quem tem tapetes, o equipamento levanta a mopa 9 milímetros de forma automática quando passa por cima deles, o que os protege da humidade, e a escova em forma de V corta o cabelo antes de ficar enrolado.

Um mapa da casa feito com laser

Para se orientar, o aspirador robot utiliza um sensor laser que analisa o espaço em todas as direções e cria um mapa detalhado das divisões. Consegue guardar a planta de até três andares, e a aplicação permite programar a limpeza de cada divisão ou escolher os horários em que o aparelho trabalha. As avaliações referem que reconhece bem os obstáculos e que o mapa da casa é muito preciso.

Uma estação que trata de quase tudo

A base onde o aspirador robot carrega é, na prática, o que mais o distingue de modelos mais simples. Tem um saco para o pó com 3,2 litros, que aguenta até oito semanas sem ser substituído, e um depósito de água de 2,5 litros, suficiente para cobrir 210 m². A mopa é lavada com água quente a 45 graus e seca com ar frio, para evitar deformações. A bateria permite até 210 minutos de funcionamento.

A Amazon assinala esta como uma oferta com vendas rápidas, por isso o stock pode esgotar antes de a promoção terminar.

Adquira aqui o aspirador robot Lefant M3 Max por 335,45 € na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.