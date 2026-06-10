Por menos de 100€ este robot aspira e lava o chão com tecnologia laser

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Pare de gastar em produtos que nada fazem pelo seu cabelo. A Kérastase está com descontos enormes na Amazon

Pequeno, potente e cabe numa gaveta: o mini aspirador sem fios de 50€ que resolve o drama dos cabelos na casa de banho

O segredo de 91€ que está a salvar os sofás das manchas de animais e a recuperar estofos com dez anos

O segredo de 12€ na Amazon que os apaixonados por plantas usam para as manter sempre vivas

Se há tarefa doméstica que toda a gente adia, é passar o aspirador. E é exatamente aí que este pequeno robot da Lefant entra — silencioso, autónomo e, por tempo limitado, a um preço que não se ignora.

O Lefant M310 Ultra, habitualmente vendido a 359,99€, está neste momento disponível na Amazon por 99,99€ — um desconto de 72% que torna este um dos negócios mais atrativos da categoria.

O que o distingue dos concorrentes?

Não faltam aspiradores robot no mercado, mas poucos combinam este nível de tecnologia com um preço abaixo dos cem euros. Eis o que faz a diferença:

Mapeamento laser ToF — Navega com precisão milimétrica em qualquer divisão, de dia ou de noite. Pode programá-lo para limpar enquanto dorme sem receio de acidentes com os móveis.

Sucção de 6000Pa — Uma das potências mais elevadas desta gama, eficaz mesmo em carpetes e em sujidade mais compacta e difícil.

Sem escovas de cerdas — O bocal foi desenhado para que pelos de animais e cabelos sejam aspirados diretamente, sem enrolar nem entupir o mecanismo.

Dimensões reduzidas — Com 28 cm de diâmetro e apenas 7,9 cm de altura, encaixa debaixo de sofás e em cantos onde outros modelos simplesmente não chegam.

Autonomia de 170 minutos — Cobre áreas generosas numa só passagem e regressa automaticamente à base quando a bateria começa a baixar.

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Controlo simples, resultados visíveis

A aplicação gratuita permite agendar limpezas, ajustar a potência e monitorizar o robot à distância — seja do sofá ou de fora de casa. Compatível com Alexa e Google Assistant, integra-se facilmente em qualquer sistema de casa inteligente.

Com mais de duas mil avaliações positivas na Amazon e a dupla função de aspirar e lavar o chão, o M310 Ultra é uma aposta sólida para quem quer recuperar tempo sem fazer um investimento elevado. O stock, porém, não é ilimitado.

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