Por menos de 100€ este robot aspira e lava o chão com tecnologia laser
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Descubra o robot aspirador com mapeamento laser que navega no escuro, aspira e lava o chão — agora a menos de 100€ na Amazon. Uma das melhores relações qualidade-preço do mercado.
Se há tarefa doméstica que toda a gente adia, é passar o aspirador. E é exatamente aí que este pequeno robot da Lefant entra — silencioso, autónomo e, por tempo limitado, a um preço que não se ignora.
O Lefant M310 Ultra, habitualmente vendido a 359,99€, está neste momento disponível na Amazon por 99,99€ — um desconto de 72% que torna este um dos negócios mais atrativos da categoria.
O que o distingue dos concorrentes?
Não faltam aspiradores robot no mercado, mas poucos combinam este nível de tecnologia com um preço abaixo dos cem euros. Eis o que faz a diferença:
Mapeamento laser ToF — Navega com precisão milimétrica em qualquer divisão, de dia ou de noite. Pode programá-lo para limpar enquanto dorme sem receio de acidentes com os móveis.
Sucção de 6000Pa — Uma das potências mais elevadas desta gama, eficaz mesmo em carpetes e em sujidade mais compacta e difícil.
Sem escovas de cerdas — O bocal foi desenhado para que pelos de animais e cabelos sejam aspirados diretamente, sem enrolar nem entupir o mecanismo.
Dimensões reduzidas — Com 28 cm de diâmetro e apenas 7,9 cm de altura, encaixa debaixo de sofás e em cantos onde outros modelos simplesmente não chegam.
Autonomia de 170 minutos — Cobre áreas generosas numa só passagem e regressa automaticamente à base quando a bateria começa a baixar.
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Controlo simples, resultados visíveis
A aplicação gratuita permite agendar limpezas, ajustar a potência e monitorizar o robot à distância — seja do sofá ou de fora de casa. Compatível com Alexa e Google Assistant, integra-se facilmente em qualquer sistema de casa inteligente.
Com mais de duas mil avaliações positivas na Amazon e a dupla função de aspirar e lavar o chão, o M310 Ultra é uma aposta sólida para quem quer recuperar tempo sem fazer um investimento elevado. O stock, porém, não é ilimitado.
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