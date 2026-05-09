De 359€ para 99€: O robot que aspira e lava está com um desconto histórico de 72%

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Muitas vezes, a escolha mais inteligente não é comprar o produto mais caro, mas sim aquele que oferece tecnologia de ponta por um valor justo. O Lefant M310 Ultra é o exemplo perfeito desta lógica de consumo, encontrando-se agora numa oferta flash com um desconto de 72%. Por apenas 99,99€ — uma poupança direta de 260€ face ao seu preço habitual de 359,99€ — este dispositivo posiciona-se como um dos achados mais valiosos da Amazon. Com mais de duas mil avaliações e uma nota de 4,2 estrelas, este modelo prova que é possível ter uma casa impecável sem investir uma pequena fortuna.

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O grande diferencial deste modelo "Ultra" reside na sua potência bruta de 6000Pa, capaz de capturar desde o pó mais fino até detritos maiores em qualquer superfície. Para quem tem animais de estimação, a sua entrada de sucção anti-emaranhamento é uma funcionalidade indispensável, evitando as paragens constantes para remover pelos ou cabelos enrolados. Além disso, a sua autonomia estendida de 170 minutos permite limpar áreas de até 170 metros quadrados com uma única carga, garantindo que mesmo as habitações maiores são cobertas de uma só vez.

A inteligência é outra marca registada do M310 Ultra, que utiliza tecnologia de mapeamento laser ToF e 9 sensores frontais triangulares para uma evasão de obstáculos de 190°. Isto significa que o robot mede distâncias com precisão milimétrica, evitando colisões com móveis ou pernas de cadeiras estreitas. Com apenas 7,9 cm de altura, o seu design ultradelgado permite-lhe deslizar por baixo de camas e sofás, alcançando sujidade onde os aspiradores convencionais não chegam. Quando deteta tapetes, o sistema ajusta-se automaticamente para evitar molhá-los durante a função de lavagem.

Controlar a limpeza da sua casa nunca foi tão simples, seja através da App Lefant, onde pode programar horários e ajustar potências, ou por comandos de voz via Alexa ou Google Assistant. O sistema 3 em 1, que inclui um depósito de pó de 500 ml e um tanque de água de 200 ml, oferece até 90 minutos de lavagem contínua com humidificação automática. Considerando que este é o preço mais baixo dos últimos 30 dias, esta é a oportunidade ideal para adquirir um equipamento de alta performance pela barreira psicológica dos 99€

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