De 499€ para 129€: Este aspirador robot com 74% de desconto é a oportunidade que não pode ignorar

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"Tenho um Dyson e este não lhe fica atrás": O aspirador de 128€ que está a surpreender a Amazon

Esta é a mochila de cabine mais vendida da Amazon: custa 25€ e já foi testada por 11 mil pessoas

Esqueça a ideia de que os aspiradores robot acessíveis estão condenados a andar aos encontrões aos móveis ou a ficar perdidos no meio da sala. O mercado mudou e o Lefant M330 Plus é a prova viva disso, ao democratizar a navegação laser LiDAR — o "cérebro" tecnológico que, até há pouco tempo, era exclusivo de modelos que custavam o triplo. Com uma impressionante média de 4,3 estrelas sustentada por quase 19 mil avaliações, este modelo tornou-se um fenómeno de confiança. Como sublinha um dos compradores surpreendidos: “Surpreende pela forma inteligente como se move; limpa muito melhor do que o modelo de marca cara que tinha antes”.

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A grande diferença sente-se na precisão com que o dispositivo mapeia a casa em segundos, permitindo-lhe definir, através do telemóvel, exatamente onde quer que ele limpe (ou que zonas deve evitar). Mas a inteligência não serve de nada sem força, e aqui os 5000Pa de sucção fazem o trabalho pesado, extraindo desde o pó invisível aos pelos de animais mais resistentes. Quem já o testou garante que a eficácia é real: “É incrível a quantidade de pelo que consegue recolher, reduziu imenso a sujidade que via no chão e nos móveis”.

Além de aspirar, este sistema 3 em 1 também passa a mopa, garantindo um acabamento brilhante em pavimentos duros ou parquet. O seu design permite-lhe deslizar para debaixo de camas e sofás com uma facilidade que deixa os utilizadores rendidos, pois “chega onde outros não chegam e faz com que a limpeza pareça menos um frete”. Outro ponto de destaque é a forma como o robot deteta tapetes por ultrassons, ativando automaticamente o modo turbo para garantir que nenhuma migalha fica para trás.

Com 150 minutos de autonomia e a possibilidade de ser controlado apenas pela voz através da Alexa, o Lefant M330 Plus é a escolha mais sensata para quem valoriza o seu tempo livre. Como resume um dos testemunhos na Amazon: “É o primeiro aspirador robot que tenho e estou maravilhado... deixa tudo muito limpo e não faz muito ruído”. Por apenas 129,99€, esta oferta flash é, muito provavelmente, o melhor investimento que fará para a sua casa este ano.

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