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Será possível ter a casa sempre limpa sem passar o aspirador todos os dias? Com a Black Friday antecipada, o Lefant M330 Pro passou de 399,99€ para 142,30€, uma descida de 64%, ou mais de 257€. É um aspirador robot que também lava o chão, com navegação laser, e já reúne mais de 1.700 avaliações na Amazon, com uma nota média de 4,3 em 5 estrelas.

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Navegação laser e 150 minutos de autonomia

O robot usa um sistema de navegação laser dToF, com alcance até 15 metros, para criar um mapa preciso da casa e planear o percurso, evitando passagens repetidas. Tem 5000Pa de sucção, deteta tapetes e aumenta a potência automaticamente quando passa por cima deles. A bateria dá para 150 minutos e, se descarregar a meio, o robot regressa à base e retoma a limpeza onde ficou.

Os sensores de 190° detetam móveis, cabos e outros objetos do dia a dia. Com apenas 9,5 cm de altura, consegue entrar por baixo de sofás e camas. Uma compradora resume o que mais a convenceu: “É muito potente, não faz barulho e o tamanho é perfeito para chegar a qualquer sítio”.

Silencioso e com uma app fácil de usar

O silêncio é um dos pontos mais elogiados. Um utilizador que vinha de duas marcas mais conhecidas garante que este é “bastante mais silencioso, com a mesma sucção” e que encrava menos. Sobre a aplicação, diz que “funciona corretamente, o que parece impossível noutros robots”. Outra compradora também a considera “muito, muito fácil” de usar.

Pela app é possível programar horários, definir zonas proibidas, limpar divisões específicas e guardar mapas de vários andares. Também funciona com o Alexa e liga-se a redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz. “Programo-o para funcionar uma vez por semana e, às vezes, deixo-o limpar depois de ir dormir. De manhã, desço e encontro o chão limpo”, conta uma utilizadora, que o descreve como “uma verdadeira revolução”.

Ideal para quem tem animais

O sistema de sucção sem escova evita que o pelo se enrole, o que o torna uma boa opção para casas com animais ou para quem tem cabelo comprido. “Adoro que não tenha escovas, assim não há cabelos enrolados”, escreve um comprador. O depósito de pó tem 450 ml, por isso não precisa de ser esvaziado com frequência, e o filtro é HEPA.

Aspira e lava num só passo

Além de aspirar, o robot lava o chão com um depósito de água de 200 ml e um pano lavável e removível. Uma utilizadora conta que aspira a casa toda numa hora, e outro comprador garante que a bateria “é excelente” e que o robot “nunca falhou o regresso à base”.

Quem comprou, recomenda

Há clientes que já voltaram a comprar. “É o segundo que compro, desta vez para oferecer”, conta uma compradora. Outro resume: “Genial, a melhor compra que poderia ter feito”. Quem o testou fala em chão limpo, pouco ruído e muito menos trabalho.

Um preço bem abaixo do original

Este ano, com a Black Friday antecipada, o aspirador robot está a 142,30€, bem abaixo dos 399,99€ de preço original.

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*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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