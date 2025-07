Prime Day está a chegar! E este aspirador robot já tem um desconto imperdível

Nem queríamos acreditar quando vimos que este aspirador já estava com desconto de Prime Day.

Quem tem um aspirador robot sabe: há um antes e um depois. São discretos, inteligentes e fazem tudo por nós — sem esforço, sem cabos, sem termos de andar de um lado para o outro depois de um longo dia. Este modelo em particular é potente, eficaz e está agora com mais de 70% de desconto, uma daquelas oportunidades que raramente se repetem.

Aspira, varre e esfrega com alta potência

O LEFANT M330 Pro oferece uma limpeza completa e automatizada com três funções simultâneas: aspira, varre e esfrega. Com uma potência de sucção de 5000Pa, consegue remover pó fino, migalhas e até pelos de animais com facilidade. A autonomia chega aos 150 minutos, o suficiente para limpar até 150m² sem interrupções. O depósito de água de 200ml e o esfregão removível permitem uma lavagem eficiente do chão, tornando-o especialmente prático para quem tem animais ou crianças em casa.

Adquira o LEFANT M330 Pro aqui

Mapeamento inteligente e deteção de obstáculos precisa

Este modelo utiliza navegação dToF com alcance de até 15 metros e é capaz de criar mapas detalhados do espaço. A tecnologia de deteção PSD cobre 190°, o que permite contornar móveis, cabos ou objetos pequenos com precisão. Além disso, o design ultrafino (apenas 95 mm) facilita a passagem por debaixo de sofás e camas. Sempre que a bateria atinge 20%, o aspirador regressa automaticamente à base, recarrega e retoma a limpeza no ponto onde parou.

Controlo inteligente e total personalização

Através da aplicação móvel Lefant App, é possível programar horários, escolher modos de limpeza ou definir áreas restritas onde o robot não deve entrar. É compatível com Google Assistant e Alexa, permitindo comandos de voz. A conectividade Wi-Fi funciona tanto em 2,4 GHz como em 5 GHz, facilitando a integração em qualquer casa.

Avaliações confirmam: silencioso, eficaz e durável

Com uma média de 4,4 estrelas em 173 avaliações e mais de 200 compras no último mês, o LEFANT M330 Pro tem conquistado utilizadores em vários países. Muitos destacam o desempenho silencioso, a autonomia e a durabilidade do aparelho. Uma utilizadora refere que "durou mais do que as outras duas marcas que já tinha", elogiando ainda a facilidade de manutenção: “ao não ter escova central, só há que esvaziar o depósito”. Outro comentário sublinha que "é eficaz, fácil de usar e oferece um bom rendimento". Quem já tinha modelos anteriores da marca reconhece melhorias: “a deteção de obstáculos evoluiu muito e agora funciona mesmo bem”. E a relação qualidade-preço não passa despercebida: "este é o melhor robot que já comprei".

O que é o Prime Day?

O Prime Day é um evento anual da Amazon que oferece descontos exclusivos para membros Prime, com promoções em milhares de produtos, de tecnologia a beleza. Lançado em 2015 para celebrar os 20 anos do Amazon Prime, tornou-se uma referência para quem procura boas oportunidades. Este ano, decorre entre os dias 8 e 11 de julho, mas já há descontos antecipados disponíveis — como é o caso deste robot aspirador que está agora com 72% de desconto.