Se ainda tem dúvidas sobre os programas eleitorais, esta plataforma pode esclarecer

Abril é uma plataforma de informação política baseada em inteligência artificial e que se propõe esclarecer as dúvidas dos portugueses sobre propostas eleitorais candidatas às eleições de 10 de março.

É disponibilizada através do WhatsApp (932 792 059) e responde a qualquer dúvida que os cidadãos coloquem acerca de qualquer um dos programas eleitorais dos partidos e coligações com assento parlamentar que estão a disputar as eleições legislativas. A interação com a Abril é realizada através de linguagem natural, em qualquer idioma, e a resposta surge em menos de 10 segundos.

A plataforma, que se assume como um projeto cívico, sem fins lucrativos e apartidário, resulta de uma parceria entre o Instituto Mais Liberdade e a start-up portuguesa Pollock Labs, um AI Venture Lab criado em 2023 que estuda e desenvolve ecossistemas de conhecimento com base em inteligência artificial.

A ideia da parceria entre as duas entidades era “desenvolver esta ferramenta para estimular a participação cívica e um melhor conhecimento dos eleitores sobre os programas eleitorais, permitindo, assim, incentivar a ida às urnas no dia 10 de março de uma forma mais informada e consciente, e, desta forma, combater a abstenção”, pode ler-se no site do Instituto Mais Liberdade. A designação Abril deste projeto de informação política é uma clara alusão aos 50 anos do 25 de Abril de 1974.

No pós-eleições, a equipa responsável pela iniciativa planeia incorporar mais funcionalidades de modo a que a plataforma seja capaz de responder a perguntas mais complexas, e cobrindo outros aspetos políticos para além dos programas eleitorais. Em suma, agregar mais informação sobre política nacional, criando um ecossistema de conhecimento mais abrangente, inteligente e confiável, referem.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders