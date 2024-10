Nunca mais deite fora a água de cozer os legumes. É isto que deve fazer

Os legumes são alimentos extremamente versáteis e podem ser preparados de várias formas. Além disso, são essenciais numa dieta equilibrada, já que são ricos em micronutrientes e têm um aporte calórico baixo.

Apesar de muitas vezes serem rejeitados pelos mais novos, o facto de poderem ser cozinhados de várias formas faz com que seja possível torná-los deliciosos ou, em último caso, escondê-los nos molhos. Uma das formas mais comuns de os preparar – mesmo quando depois são transformados em purés ou molhos – é cozendo-os em água ou até a vapor. Se é desta forma que os costuma cozinhar, então temos uma recomendação importante a fazer: não deite a água fora.

Como explica o site espanhol Cocina Delirante, à medida que os legumes cozinham, vão perdendo alguns nutrientes que passam para a água da cozedura. Assim, este líquido torna-se rico em vitaminas hidrossolúveis, minerais e antioxidantes.

Vitaminas como as do complexo B e vitaminas C rapidamente passam para a água de cozer vegetais e são essenciais para manter o nosso sistema imunitário a funcionar bem, apoiando também os nossos níveis de energia. Minerais como o cálcio, o potássio e o magnésio também passam dos legumes para a água. Estes são importantes para várias funções, como a regulação dos fluídos do corpo, funções nervosas e fortalecimento de ossos e dentes.

Com estes dados, é fácil perceber por que é que a água da cozedura de legumes tem vários benefícios para a saúde e torna-se um desperdício simplesmente deitá-la fora.

Um ponto importante a referir é que para se poder reutilizar a água dos legumes é essencial não colocar sal.

Que usos pode dar à água de cozer legumes

O site Cocina Delirante partilhou cinco formas de reutilizar a água de cozer os legumes.

1. O caldo criado pela cozedura dos legumes pode ser consumido diretamente, sendo uma boa forma de se hidratar, além de acalmar o estomago e ajudar a regular a flora intestinal;

2. Pode usar a água como base para sopas, guisados ou molhos;

3. Coza a massa, arroz ou outros legumes nesta água, já que esta é uma boa forma de transferir o sabor e os nutrientes para outros alimentos;

4. Adicione aos seus purés e cremes de verduras de forma a dar uma textura mais suave e um sabor mais rico;

5. Fora da cozinha, também pode usar a água de cozer legumes, mais concretamente na jardinagem. Este líquido serve de fertilizante natural para as plantas. Para poder usar não pode pôr sal na água e tem de esperar que arrefeça completamente.