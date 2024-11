Travão ao envelhecimento: este legume é incrível para estimular a renovação celular

Os nutrientes que obtemos através da nossa alimentação desempenham um papel essencial no crescimento, na reconstrução dos tecidos e na promoção de uma saúde robusta. Um dos processos mais essenciais é a formação de novas células e há um legume popular que se destaca nesse campo, segundo o jornal El Universal.

O Instituto Nacional de Investigação do Genoma Humano, dos Estados Unidos, citado pelo mesmo artigo, refere que o ciclo celular é o processo pelo qual as células se duplicam, originando duas novas células. Este processo é crucial para a formação dos órgãos e tecidos do corpo humano, o que torna o estímulo dessa formação indispensável. E é aqui que entra o nosso legume, que assume um papel de destaque: falamos do pimento vermelho.

O pimento vermelho é um legume rico em fibras, betacarotenos e vitaminas A, C e B6, como refere ainda a Fundação Espanhola de Nutrição, citada pelo El Universal. Integrá-lo na nossa alimentação pode trazer vários benefícios para a saúde: