Receitas
Leite creme
Leite creme | Depositphotos

Receita de leite creme que não estraga a dieta e fica delicioso
IOL
Hoje às 17:45

Descubra como fazer leite-creme com leite enriquecido com proteína, adoçante, limão e canela. Uma receita simples e deliciosa

Quem disse que é preciso deixar de comer sobremesas para cuidar da alimentação? Para quem gosta de leite-creme, existe uma receita que merece atenção! É simples de preparar, leva poucos ingredientes e permite desfrutar de uma sobremesa deliciosa sem recorrer ao açúcar tradicional.

Esta versão de leite-creme foi partilhada pela nutricionista Ana Rita Campos e utiliza leite enriquecido com proteína e um adoçante em alternativa ao açúcar. O resultado é uma sobremesa cremosa, aromatizada com limão e canela, que pode fazer parte de uma alimentação equilibrada.

Para quem procura uma receita de leite-creme diferente da tradicional, fácil de preparar e com aquele sabor tão característico desta sobremesa, esta sugestão é uma excelente opção!

Ingredientes para a receita de leite-creme

Para preparar este leite-creme, são necessários os seguintes ingredientes:

  • 3 gemas de ovo;

  • 700 ml de leite enriquecido com proteína;

  • 50 g de amido de milho;

  • 100 g de stevia, eritritol ou xilitol;

  • 1 casca de limão;

  • 1 pau de canela.

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A lista de ingredientes é simples e inclui alternativas ao açúcar tradicional, permitindo preparar uma versão diferente do leite-creme habitual.

Como fazer leite-creme saudável

A preparação desta receita é bastante simples. Basta juntar os ingredientes num tacho e deixar cozinhar em lume brando, mexendo sempre até obter a consistência desejada.

Siga os passos:

  • Coloque as três gemas de ovo, os 700 ml de leite enriquecido com proteína, os 50 g de amido de milho e os 100 g de adoçante num tacho.

  • Misture muito bem todos os ingredientes.

  • Acrescente a casca de limão e o pau de canela.

  • Leve o tacho a lume brando e mexa continuamente com uma vara de arames.

  • Continue a mexer até o preparado engrossar.

  • No final, retire o pau de canela e a casca de limão.

E está pronto a servir!

Leite-creme com proteína: uma alternativa para quem gosta de sobremesas

Um dos ingredientes que distingue esta receita é o leite enriquecido com proteína. Em vez de utilizar simplesmente leite tradicional, a proposta da nutricionista Ana Rita Campos recorre a esta alternativa para preparar a sobremesa.

Benefícios exclusivos?
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Outro pormenor é a utilização de stevia, eritritol ou xilitol em substituição do açúcar tradicional. Assim, esta receita permite desfrutar de um leite-creme com uma composição diferente da versão habitual, sem abdicar do aroma do limão e da canela.

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