Receita de leite creme que não estraga a dieta e fica delicioso

Quem disse que é preciso deixar de comer sobremesas para cuidar da alimentação? Para quem gosta de leite-creme, existe uma receita que merece atenção! É simples de preparar, leva poucos ingredientes e permite desfrutar de uma sobremesa deliciosa sem recorrer ao açúcar tradicional.

Esta versão de leite-creme foi partilhada pela nutricionista Ana Rita Campos e utiliza leite enriquecido com proteína e um adoçante em alternativa ao açúcar. O resultado é uma sobremesa cremosa, aromatizada com limão e canela, que pode fazer parte de uma alimentação equilibrada.

Para quem procura uma receita de leite-creme diferente da tradicional, fácil de preparar e com aquele sabor tão característico desta sobremesa, esta sugestão é uma excelente opção!

Ingredientes para a receita de leite-creme

Para preparar este leite-creme, são necessários os seguintes ingredientes:

3 gemas de ovo;

700 ml de leite enriquecido com proteína;

50 g de amido de milho;

100 g de stevia, eritritol ou xilitol;

1 casca de limão;

1 pau de canela.

A lista de ingredientes é simples e inclui alternativas ao açúcar tradicional, permitindo preparar uma versão diferente do leite-creme habitual.

Como fazer leite-creme saudável

A preparação desta receita é bastante simples. Basta juntar os ingredientes num tacho e deixar cozinhar em lume brando, mexendo sempre até obter a consistência desejada.

Siga os passos:

Coloque as três gemas de ovo, os 700 ml de leite enriquecido com proteína, os 50 g de amido de milho e os 100 g de adoçante num tacho.

Misture muito bem todos os ingredientes.

Acrescente a casca de limão e o pau de canela.

Leve o tacho a lume brando e mexa continuamente com uma vara de arames.

Continue a mexer até o preparado engrossar.

No final, retire o pau de canela e a casca de limão.

E está pronto a servir!

Leite-creme com proteína: uma alternativa para quem gosta de sobremesas

Um dos ingredientes que distingue esta receita é o leite enriquecido com proteína. Em vez de utilizar simplesmente leite tradicional, a proposta da nutricionista Ana Rita Campos recorre a esta alternativa para preparar a sobremesa.

Outro pormenor é a utilização de stevia, eritritol ou xilitol em substituição do açúcar tradicional. Assim, esta receita permite desfrutar de um leite-creme com uma composição diferente da versão habitual, sem abdicar do aroma do limão e da canela.