Leite gordo, meio-gordo ou magro: especialistas indicam o mais saudável

Tem o hábito de beber leite todas as manhãs? Especialistas esclareceram ao site The Guardian sobre as diferenças entre o leite gordo, meio-gordo e magro, destacando que a escolha ideal depende dos objetivos de saúde de cada pessoa.

A nutricionista Nichola Ludlam-Raine, porta-voz da British Dietetic Association, explica que o leite gordo contém mais calorias e gorduras saturadas, sendo indicado para quem precisa de mais energia ou deseja aumentar a saciedade. Já o leite meio-gordo e magro são melhores opções para quem quer controlar o peso ou reduzir o risco de doenças cardiovasculares, pois fornecem os mesmos nutrientes essenciais, mas com menos gordura e calorias.

Outro ponto esclarecido pelo professor de nutrição e dietética do King’s College de Londres Tom Sanders é que um dos mitos mais comuns sobre o leite magro e meio-gordo é a ideia de que contêm menos cálcio do que o leite gordo. No entanto, o cálcio está na parte aquosa do leite, e não na gordura, pelo que todas as versões garantem um bom aporte deste mineral essencial para a saúde óssea.

Apesar de algumas pessoas evitarem o leite magro e meio-gordo por considerarem que são produtos ultraprocessados, especialistas esclarecem que o processo de remoção da gordura é simples e mecânico. Não são comparáveis a produtos como o leite condensado.

No final, a melhor escolha vai depender do estilo de vida e necessidades de cada um, sendo mais importante focar-se numa alimentação equilibrada do que em apenas um alimento ou nutriente isolado.