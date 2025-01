Novidade IKEA mudou o nosso sono. Segredo é o algodão pré-lavado e o preço é incrível

Estes lençóis que chegaram à IKEA têm um toque que nos deixou rendidos. Rendidos e de relações cortadas com os antigos têxteis de cama que tínhamos no armário. Mas, porque são diferentes estes lençóis?

Sentimos um conforto diferente: parece que não arrefecem em demasia no inverno ou aquecem no inverno. Além disso, a textura fica sempre agradável, sem precisar de passar a ferro. Algum desalinho até lhes dá uma graça nórdica que, pelo menos nós, gostamos bastante.

De nome impronunciável, é melhor apontar por escrito. Ängslilja é a palavra mágica dentro das lojas IKEA para encontrar estes conjuntos de capa de edredão e fronhas. O segredo está no algodão, que compõe 100% dos lençóis e que é pré-lavado.

Disponível em várias cores e para a cama individual e de casal, esta coleção traz tons suaves como azul-claro e bege, ou opções mais ousadas como o rosa velho e o laranja-terra.

E o que é o algodão pré-lavado e porque torna estes lençóis especiais?

O processo de pré-lavagem não só realça as cores naturais, como também torna o tecido mais macio e aconchegante ao toque. Além disso, o algodão é naturalmente respirável e absorvente, o que contribui para um ambiente de sono mais fresco e confortável.

Detalhes como o fecho de molas de plástico na capa de edredão e o design tipo envelope das fronhas são pensados para oferecer praticidade e um ajuste perfeito. Estes pormenores asseguram que capas e fronhas permanecem no lugar durante toda a noite.

Com uma contagem de 125 fios por polegada quadrada, o tecido leve e durável. Outros clientes, tal como nós, destacam a qualidade após as lavagens, afirmando que tanto as cores quanto o tamanho se mantêm impecáveis. "Super confortável!", "textura macia e uma cor magnífica" são apenas algumas das avaliações positivas deixadas no site da IKEA.

Com todas estas qualidades, os conjuntos devem ser caríssimos: errado!

O preço destes lençóis contribuiu ainda mais para que virássemos costas aos têxteis que tínhamos nas gavetas. O conjunto de capa de edredão e duas fronhas para casal (no tamanho 240x220 cm) custa 25 euros. Já o conjunto individual (150x200 cm) custa 17 euros.

Percorra a galeria para ver as cores disponíveis.