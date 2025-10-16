Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas perfeitos para a transição do verão para o outono

Cores de outono inverno 2025: estas são as tendências da moda (há um regresso inesperado)

Estas são as botas cheias de cor que queremos neste outono (e as carteiras a combinar são lindas!)

Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home

Conheça a alternativa ao Dyson que está a fazer furor na Amazon

Com a chegada do Outono, é inevitável sentirmos aquela vontade querermos renovar espaços das nossas casas, dar-lhe um ar mais confortável - e o quarto não é exceção. Encontramos os artigos perfeitos para esta estação na H&M Home: capas de edredão que combinam cores quentes da estação com padrões divertidos e sofisticados.

Entre tons terrosos, laranjas queimados e verdes profundos, as novas capas prometem trazer aconchego e estilo aos dias mais frios, tornando qualquer quarto mais acolhedor. Além das cores, os padrões criativos — desde formas geométricas a motivos florais discretos — dão um toque moderno e elegante à decoração.

Estão disponíveis em vários tamanhos e cores. Percorra a galeria acima que preparamos para si.