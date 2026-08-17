Lidl faz tremer IKEA com lençóis 100% algodão a menos de 6 euros

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Há pequenas mudanças na casa que conseguem transformar por completo a sensação do nosso quarto. Lençóis novos e confortáveis é uma das mais determinantes e, por isso, estamos tão entusiasmados com esta novidade do Lidl. Nós e milhares de clientes que tentam apanhar os lençóis antes que esgotem.

Falamos dos lençóis ajustáveis da marca Livarno, feitos em 100% algodão, para camas individuais ou de casal, pensados para colchões com 20 a 25 centímetros de altura.

Entre os tons neutros e as opções mais suaves de cores que são tendência, a proposta encaixa mesmo bem em diversas opções de capa de edredão, deixando espaço para brincar com mantas, colchas e almofadas. E há ainda um detalhe que faz diferença: por serem ajustáveis, ficam bem presos ao colchão, mantendo a cama composta mesmo depois de uma noite de sono.

Os preços também ajudam à corrida ao Lidl: o tamanho 90-100 x 200 cm custa 5,95 euros, o 140-160 x 200 cm fica por 7,49 euros e o 180-200 x 200 cm tem o preço de 8.99 euros.

A campanha está prevista para as lojas entre 14 e 20 de agosto, embora a disponibilidade possa variar de loja para loja (verifique a disponibilidade de cada loja no site do Lidl).