Pérolas de perfume Lenor: o pack de seis frascos que deixa a roupa cheirosa durante semanas está desconto

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Quem não gosta de pegar numa peça de roupa e sentir logo o cheiro a lavado? Esse aroma a frescura, que muitas vezes parece desaparecer ao fim de poucos dias, depende em grande parte dos produtos que se usam na máquina. Por isso, quando vimos que o pack de seis frascos de pérolas de perfume Lenor Unstoppables estava com desconto na Amazon, achámos que valia a pena partilhá-lo com os leitores.

Com uma classificação média de 4,7 estrelas, o pack caiu dos 41,88€ para 28,45€. Na caixa de comentários da Amazon, os utilizadores elogiam sobretudo a duração do perfume e a poupança face ao supermercado. "Deixa uma fragrância muito boa na roupa durante muito tempo", escreve uma compradora, enquanto outro cliente refere que "fica mais económico que nos hipermercados".

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Porque é que está com este desconto e como aproveitar

Este preço reduzido é uma oferta exclusiva para membros Amazon Prime e surge no arranque da Festa de Ofertas Prime, que decorre nos dias 6 e 7 de outubro. É nesta altura que a Amazon costuma lançar alguns dos melhores descontos do ano.

Para aproveitar, basta ser membro Amazon Prime. A subscrição custa 4,99€ por mês (ou 49,90€ por ano), mas quem experimenta pela primeira vez tem direito a 30 dias grátis, o que chega para aproveitar este desconto sem qualquer custo.

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Um perfume que não desaparece quando a roupa sai da máquina

As pérolas Lenor são pequenas esferas perfumadas que se juntam à lavagem e libertam o aroma nas fibras dos tecidos. A marca garante que a fragrância se mantém na roupa até 12 semanas depois de guardada, o que significa que o cheiro a fresco continua presente quando se abre a gaveta ou o armário, muito depois de a roupa ter sido lavada. A variante Fresh tem notas cítricas e frutadas com um fundo floral, um perfume limpo e leve, pensado para quem prefere um cheiro natural e não demasiado adocicado.

Como se usam e como se ajusta a intensidade

A utilização é simples. Deita-se a quantidade desejada de pérolas diretamente no tambor da máquina, antes de colocar a roupa, e a lavagem segue o programa habitual. Quem gosta de um aroma mais marcado pode aumentar a dose até três tampas, enquanto uma só tampa chega para um perfume mais discreto. Como as pérolas se adicionam ao detergente e ao amaciador, podem ser usadas com todo o tipo de tecidos e em qualquer lavagem.

Um pack que dura meses

Com seis frascos, a compra evita idas constantes ao supermercado e deixa a despensa de produtos de lavandaria abastecida durante muito tempo. Para quem já usa pérolas de perfume, é uma forma de pagar menos por cada lavagem, e para quem ainda não experimentou é uma boa altura para o fazer.

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*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.