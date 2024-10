Como passar a roupa em dois minutos sem usar ferro de engomar

Mantenha estes alimentos longe do frigorífico

Este artigo pode conter links afiliados*

Manter a roupa impecável pode ser complicado, especialmente quando o tempo ou os recursos são limitados. A ausência de um ferro de engomar, seja em viagens ou em momentos de pressa, torna a tarefa ainda mais difícil. No entanto, encontrámos uma dica valiosa num vídeo da influencer Kayleigh Taylor: um spray que elimina rugas e deixa a roupa com um aspeto cuidado em minutos, sem necessidade de usar o ferro.

A prova que o spray funciona:

Foi através da conta de Instagram de Kayleigh Taylor (@cleanwith_kayleigh), influencer com mais de 500 mil seguidores, que descobrimos este produto inovador. O que o torna especialmente prático é a facilidade de utilização: basta pulverizar a peça de roupa de forma uniforme, alisar com as mãos e, em dois minutos, a roupa está pronta para ser usada.

Além de remover as rugas, o spray da marca Lenor oferece ainda um benefício extra: um aroma primaveril que deixa uma agradável sensação de limpeza e cuidado.

Onde comprar

Embora não seja comum encontrar este spray nos supermercados, é possível encomendá-lo online para Portugal, com preços a partir de 6 euros. O investimento é acessível, especialmente tendo em conta a conveniência que oferece, ideal para quem procura soluções rápidas e eficazes para cuidar das roupas no dia a dia.

Encomende o produto a 5,99 euros aqui.

Opiniões de utilizadores

O produto tem vindo a ganhar popularidade e recebido comentários positivos. Muitos utilizadores destacam a sua utilidade em emergências, como uma grande ajuda quando não há tempo ou acesso a um ferro de engomar.

Este spray é particularmente prático em eventos, viagens ou até para manter no escritório, permitindo-nos preparar rapidamente para uma reunião importante. Além disso, pode ser útil no carro, para eliminar os vincos causados pelos cintos de segurança. A sua aplicação rápida e o aroma fresco são apontados como grandes vantagens por quem já o experimentou.

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.