Esqueça os sapatos e as malas de luxo: este é o truque de organização do closet de Leomarte Freire que queremos copiar
Leomarte Freire
Esqueça a mopa tradicional: Este é o segredo por trás da limpeza na casa de luxo de Leomarte
O closet de Leomarte Freire tem luxo para dar e vender, mas foi este truque de organização que nos conquistou
Leomarte Freire regressou a Portugal depois de quase três meses em São Paulo, no Brasil. De volta a casa, o ex-concorrente de realities da TVI decidiu mostrar aos seus seguidores como arruma o seu closet e há detalhes de organização que nos inspiraram
No vídeo partilhado no Instagram, Leomarte Freire mostra-se a organizar detalhadamente os sapatos por estilos e feitios, mas também por cores. De seguida, fez o mesmo com os casacos, com as camisas e com as malas.
Pode ver aqui o vídeo em questão:
"De volta à casa e comecei a arrumar o closet… mas claramente isto vai dar uma saga", escreveu na legenda daquela partilha, que mereceu vários elogios dos dos seguidores.
"Que momento satisfatório", "Eu adoro!", "Que satisfação, juro", "Pensa numa pessoa organizada", "Organização é tudo", "Precisas de dar umas aulas!", "Eu não aguento com a organização dele!", "Maravilhoso", "Amei o detalhe da organização por cores!", "Eu nunca tinha visto tantos sapatos numa casa!", "Muito prendado!", "Organizado é o sobrenome deste divo", são alguns dos comentários que se podem ler.
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