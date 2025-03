Bricolage, decoração ou jardim: Leroy Merlin passa a ter entregas em menos de 1 hora (todos os dias)

E quando sentimos uma febre de bricolage ao fim de semana ou temos uma pequena obra parada em casa por falta de uma ferramenta ou uma peça específica? Interromper o dia para ir à loja pode ser um transtorno. E se não tivermos carro para nos deslocarmos a uma loja e trazer os produtos? Estes desafios domésticos acabam com este serviço que se estreia em Portugal.

O Uber Direct, serviço de entregas B2B da Uber, e a Leroy Merlin Portugal acabam de estabelecer uma parceria para as entregas de produtos de bricolage, construção, decoração e jardim. As entregas podem ser feitas em menos de uma hora, de segunda a domingo, incluindo feriados. Mas atenção: os artigos não podem exceder os 11 quilogramas nem ter mais de 45cmx45cmx45cm de volumetria.

Depois de ter os seus produtos validados no carrinho do site da Leroy Merlin, deve abrir a opção 'Entrega ao Domícilio', onde vai poder escolher entre entrega normal, em 24 horas úteis e 1 hora.

Portugal é o primeiro e, para já, único mercado a beneficiar deste novo serviço, que permitirá aos clientes da Leroy Merlin receber os produtos adquiridos diretamente nos canais digitais da marca com máxima conveniência e rapidez, como explica a marca em comunicado.

“Esta colaboração com a Leroy Merlin Portugal é um marco global para o Uber Direct e demonstra como a nossa tecnologia pode transformar o setor do retalho. Acreditamos que a entrega rápida será cada vez mais um fator decisivo para os consumidores e o nosso objetivo é permitir que empresas de qualquer dimensão ofereçam este serviço, com acesso a tecnologia de ponta, sem necessidade de investimento adicional,” afirma o General Manager da Uber Eats, Francisco Jalles Meneses.

Já a Diretora de Transportes da Leroy Merlin, Dalila Tavares, reforça: “colocamos o cliente no centro de tudo o que fazemos, e a personalização da experiência é uma prioridade. Acreditamos que cada projeto é único, e o nosso compromisso é oferecer soluções ágeis e inovadoras que se adaptem às necessidades de cada cliente, seja na loja, online ou na entrega. A parceria com a Uber Direct reforça essa missão, garantindo conveniência e flexibilidade, para que os nossos clientes recebam os seus produtos quando e como desejam. Estamos entusiasmados por trabalhar com parceiros que partilham a nossa visão de inovação e excelência, permitindo-nos elevar ainda mais o nível de serviço e criar uma experiência de compra verdadeiramente diferenciadora."

O Uber Direct já está presente em mais de 100 cidades em Portugal.

Chegou há quase dois anos ao mercado português para desafiar a forma como as empresas abordam a logística de entregas do seu negócio. O serviço B2B da Uber oferece uma solução de entregas rápidas, seja em menos de 30 minutos, no mesmo dia, e/ou agendadas com janelas de 30 minutos, com taxas de fiabilidade acima de 99% e toda a segurança.

A crescente procura por entregas mais rápidas tem vindo a moldar o setor do comércio digital, com estudos a apontar para o impacto direto da rapidez de entrega na decisão de compra. De acordo com o Ecommerce Report 2023, dos CTT, 23% dos consumidores abandonam o carrinho de compras devido a prazos de entrega insatisfatórios. Outro estudo, da Accenture Reinventing The Last Mile, 2020, revela que 35% dos consumidores estão mais propensos a comprar online se a opção de entrega no mesmo dia estiver disponível.