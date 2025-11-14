Facebook Instagram

Leroy Merlin tem mais de 70 vagas abertas. E um dos benefícios é poder ter 30 dias de descanso anual

São mais de 70 oportunidades em todo o país, numa empresa que tem política de trabalho flexível, seguro de saúde e comida grátis no trabalho, entre outros benefícios
IOL
Há 3h e 51min
Leroy Merlin
Leroy Merlin
Cadeia de produtos bricolage Leroy Merlin. Foto: site recrutamento.leroymerlin.pt
Esqueça os aquecedores tradicionais. Este modelo de parede controla-se por voz e instala-se em minutos

A Leroy Merlin tem atualmente 73 vagas em aberto em várias regiões do país, cobrindo áreas desde a operação de loja à logística, atendimento ao cliente, gestão de projetos ou posições de apoio nas equipas sediadas em Carnaxide. As oportunidades distribuem-se pelo continente e ilhas, com funções tanto em regime full-time como part-time.

Nos cargos de loja, há um grande número de posições para Vendedor/a — em Portimão, Loulé, Albufeira, Aveiro, Setúbal, Barreiro, Santa Maria da Feira, Leiria, Telheiras, Alta de Lisboa, Sacavém, Almada, Alverca do Ribatejo, Sintra, Angra do Heroísmo, Covilhã, Guarda, Ponta Delgada e também vagas de âmbito nacional. Incluem-se ainda funções especializadas, como vendedores/as de Cozinhas, Madeiras, Mundo Técnico, Ferramentas e Ferragens, Materiais de Construção, Jardim e Projetos de Remodelação.

No atendimento ao cliente, surgem vagas para Operador/a de Caixa em Torres Vedras, Ponta Delgada, Vila Nova de Gaia, Barreiro, Portimão, Mafra, Leiria, Loulé e ainda posições de Assistente de Serviços Pós-Venda em Santarém e Funchal. Para funções de coordenação, há oportunidades como Team Leader Equipa Caixas (Guarda) e Coordenador/a de Área (Setúbal e Santarém).

A área de Logística também tem várias posições: Operador/a Logística em Vila Nova de Gaia, Carcavelos, Torres Vedras, Setúbal, Loulé e Alta de Lisboa, além de funções como Team Leader Logística (Loulé) e Chefe de Departamento de Logística (Barreiro). A logística nacional procura ainda um Administrativo de Operações Logísticas, sediado na Castanheira do Ribatejo.

Já nas equipas sediadas em Carnaxide (sede), há vagas técnicas e de gestão, como Project Engineer, Payroll and HR Administration Manager, Técnico/a Especialista de Carbono, Business Project Manager, Services Business Developer, Team Leader Vendas à Distância, Gestor de Obras, Instalações e Parceiros, Analista de Contabilidade e Stock, Técnico/a Remodelling e Transformações e Gestor Estratégico de Soluções de Financiamento, várias delas com modelo de trabalho híbrido. Existem ainda vagas na área PRO, em Albufeira e a nível nacional, assim como oportunidades listadas como “Novas oportunidades” em Telheiras e Sintra (Materiais de Construção).

O que a empresa oferece

Nos anúncios publicados no site da marca, é mencionado que os colaboradores têm acesso a um conjunto alargado de benefícios. Entre eles, destaca-se a possibilidade de usufruir de 30 dias de descanso anual, enquadrada nas suas políticas de bem-estar.

A empresa refere ainda:

  • Salário competitivo e remuneração variável, ajustados à experiência e às qualificações;

  • Vantagens e parcerias com mais de 200 marcas;

  • Formação inicial para integração;

  • Programa de referenciação com incentivos por cada candidato integrado;

  • Política de trabalho flexível;

  • Benefícios alimentares, como oferta de sopa, fruta fresca, pão, manteiga, cereais, leite e iogurtes;

  • 10% de desconto nas lojas Leroy Merlin;

  • Seguro de saúde e seguro de vida;

  • 1 dia de voluntariado corporativo.

Consulte aqui as vagas

 

RELACIONADOS
Esqueça os aquecedores tradicionais. Este modelo de parede controla-se por voz e instala-se em minutos
Casa quente sem gastar muito? Os finlandeses têm a solução perfeita por menos de 2 euros
O presente que Cristiano Ronaldo deu à filha não é um luxo e é das marcas mais vendidas na Amazon
Preços loucos na Amazon: marque na agenda estas datas e chegue a dezembro com os presentes de Natal comprados
Mais Vistos
00:04:20
Secret Story
Pedro desabafa: «Joguei com o coração» ao recusar Quarto Secreto com Liliana
tvi
00:01:21
Secret Story
Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo»
tvi
00:03:22
Secret Story
Clima Explosivo: Ana e Pedro atacam-se durante o Concilio dos Nomeados
tvi
00:01:37
Secret Story
Imperturbável: Marisa mantém a calma perante comportamento de Pedro
tvi
Destaques IOL
Saude
Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como
Loja
Estes rolinhos superam os clássicos de canela: está quase a abrir a loja mais esperada pelos portugueses de cinnamon rolls
Dicas
Diga adeus ao cheiro a alho nas mãos: este truque das avós funciona mesmo
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Mais Lidas
Dois às 10
Morreu Martim, o menino que recebeu de Cláudio Ramos uma camisola autografada pelo plantel do Sporting
tvi
Seleção
Cristiano Ronaldo dispensado da Seleção Nacional
maisfutebol
Tragédia
Mãe levou a filha ao hospital e disse que a menina tinha gripe. Médicos descobriram verdade chocante, criança morreu e mãe vai ficar 22 anos presa
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Passe Ferroviário Verde
Clientes descrevem cenário de confusão no Passe Ferroviário Verde. Comboios "esgotados" em segundos obrigam a pagar bilhetes à parte
cnn
Sónia Jesus
Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas