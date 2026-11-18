A locutora tinha 37 anos quando foi submetida à primeira cirurgia, em 2016. Uma experiência que, apesar de não ter sido um diagnóstico de cancro, deixou marcas e uma sensação permanente de alerta.

Ana Markl voltou a falar sobre um dos episódios mais delicados da sua vida. A locutora recordou a lesão pré-maligna que lhe foi detetada há cerca de dez anos e revelou como o problema de saúde a deixou a viver com o receio de que a doença pudesse voltar.

O assunto foi abordado durante a sua participação no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, onde foi questionada por Liliana Campos sobre uma entrevista concedida ao jornal Público. Nessa conversa, Ana Markl tinha revelado que chegou a ponderar retirar as mamas para conseguir viver mais descansada.

Em conversa com a apresentadora, a comunicadora recordou o momento em que tudo começou. "Em 2016, já tinha 37 anos, fui operada pela primeira vez a essa lesão pré-maligna", contou.

A experiência foi emocionalmente exigente, sobretudo pela incerteza associada à possibilidade de a doença voltar a surgir. "Foram momentos muito angustiantes, por um lado bom porque foi detetado a tempo, por outro lado fiquei sempre com a sensação que a doença me ia morder os calcanhares para o resto da vida, que ia ter que estar sempre vigilante, e tenho que estar", confessou.

Ana Markl revelou ainda que foi submetida a uma segunda cirurgia, embora, nesse caso, se tenha percebido posteriormente que "não era nada".

Apesar de reconhecer que não viveu uma experiência de cancro, a locutora admite que a proximidade com a possibilidade de uma doença grave mudou a forma como olha para a vida.

"Não sendo uma experiência de cancro, mas percebo essa ideia de que a proximidade da doença nos faz dar valor a certas coisas", refletiu.

Foi neste contexto que recuperou uma expressão de um amigo para descrever a sua maneira de encarar a existência: "É tipo kamikaze invertida. Os kamikaze são suicidas e eu atiro-me para a frente para viver tudo. Sem medo, sem porcariazinhas."

A comunicadora considera que o contacto com a própria vulnerabilidade pode funcionar como um alerta para aquilo que realmente importa. Defende, por isso, a importância de simplificar a vida, afastar relações que já não fazem sentido e tomar decisões que contribuam para a felicidade.

"Tomar decisões boas e felizes na vida porque, de facto, sinto sempre a espada em cima na minha cabeça", afirmou, numa reflexão particularmente emotiva.

O que é uma lesão pré-maligna?

Uma lesão pré-maligna não significa, por si só, que uma pessoa tenha cancro. No caso das alterações pré-malignas da mama, existem diferentes condições, algumas associadas a um risco acrescido de desenvolver cancro no futuro.

Segundo o Instituto Nacional do Cancro dos Estados Unidos, estas alterações não são cancro, embora algumas possam evoluir para uma doença maligna. Dependendo do tipo de lesão e dos fatores de risco individuais, os médicos podem recomendar acompanhamento clínico e exames de imagem mais frequentes.

É importante sublinhar que nem todas as alterações pré-malignas têm o mesmo significado ou representam o mesmo risco. No caso de Ana Markl, não foi especificado publicamente o tipo concreto de lesão que lhe foi diagnosticado. A experiência que partilhou ajuda, contudo, a perceber como um problema de saúde detetado precocemente pode continuar a ter impacto emocional muito depois da intervenção médica.