Letra de ‘Vem, Mundial, a Taça é nossa’: a canção viral dos Homens do Barco

Faz a coleção de cromos da caderneta do mundial? PSP fez um alerta

Tem sido uma verdadeira loucura nas redes sociais e já há até imagens deste grupo de amigos nos arraiais de Lisboa a ‘atuar’ com o apoio do público. Tudo começou com uma brincadeira partilhada nas redes sociais.

Um grupo de amigos num barco e uma adaptação da ‘Canção de Engate’ de António Variações para apoio à seleção portuguesa no Mundial de Futebol.

Deixamos aqui a letra completa:

A Taça é nossa, de Portugal

A Taça é nossa, de Portugal

Diogo Costa na baliza

Ruben Dias a central

Nuno Mendes faz a linha

Defensores de Portugal

Vão trazer o Mundial

Vitinha e João Neves

No meio-campo a brilhar

Bruno passa para o Ronaldo

Só me apetece cantar

Só me apetece cantar

Vem, Mundial, a Taça é nossa, a Taça é nossa

A Taça é nossa, de Portugal

Eu confio no careca

Nunca vi melhor espanhol

E se ele me traz a taça

Até falo Portunhol

Até falo Portunhol

E o Cris está à espera

De se tornar um campeão

É a última jornada

Pelo Jota e o irmão

É agora o tudo ou nada

Vem, Mundial, a Taça é nossa, a Taça é nossa

A Taça é nossa, de Portugal