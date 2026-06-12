Letra de ‘Vem, Mundial, a Taça é nossa’: a canção viral dos Homens do Barco

Tem sido uma verdadeira loucura nas redes sociais e já há até imagens deste grupo de amigos nos arraiais de Lisboa a ‘atuar’ com o apoio do público. Tudo começou com uma brincadeira partilhada nas redes sociais.
Um grupo de amigos num barco e uma adaptação da ‘Canção de Engate’ de António Variações para apoio à seleção portuguesa no Mundial de Futebol.
Deixamos aqui a letra completa:
A Taça é nossa, de Portugal
A Taça é nossa, de Portugal
Diogo Costa na baliza
Ruben Dias a central
Nuno Mendes faz a linha
Defensores de Portugal
Vão trazer o Mundial
Vitinha e João Neves
No meio-campo a brilhar
Bruno passa para o Ronaldo
Só me apetece cantar
Só me apetece cantar
Vem, Mundial, a Taça é nossa, a Taça é nossa
A Taça é nossa, de Portugal
Eu confio no careca
Nunca vi melhor espanhol
E se ele me traz a taça
Até falo Portunhol
Até falo Portunhol
E o Cris está à espera
De se tornar um campeão
É a última jornada
Pelo Jota e o irmão
É agora o tudo ou nada
Vem, Mundial, a Taça é nossa, a Taça é nossa
A Taça é nossa, de Portugal