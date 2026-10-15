"Sou a dadora compatível": Após diagnóstico de leucemia do irmão, famosa cantora portuguesa faz pausa na carreira

Gisela João está a atravessar um dos momentos mais difíceis da sua vida. A fadista revelou que um dos seus seis irmãos foi diagnosticado com leucemia e que vai fazer uma pausa na carreira para o acompanhar durante este processo. A artista descobriu ainda que é a dadora de medula óssea compatível entre os irmãos, uma notícia que lhe trouxe esperança numa altura marcada pela preocupação.

A revelação foi feita na quarta-feira, 14 de outubro, através das redes sociais, onde partilhou imagens captadas no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e falou sobre a forma como o diagnóstico mudou a sua vida.

«A derradeira notícia chegou-nos no início de agosto e, a partir daí, a minha vida mudou. Vou falar da minha vida, porque não quero expor a privacidade do meu irmão. Mas posso falar de tudo o que mudou em mim», escreveu.

A cantora explicou que, desde o primeiro momento, sentiu que tinha de fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar o irmão. «A minha sensação de missão nesta vida ficou muito clara: ajudar os outros. Neste caso, ajudar o meu irmão», afirmou.

«A pior e a melhor notícia» da vida de Gisela João

Antes de partilhar esta fase nas redes sociais, a fadista já tinha falado sobre o assunto no programa de rádio Fala com Ela, da Antena 1, numa conversa com Inês Meneses.

Gisela João descreveu o diagnóstico do irmão como «a pior notícia» que recebeu, mas contou que a descoberta de que era dadora compatível lhe deu uma nova esperança.

«No último mês, recebi a pior notícia e a melhor notícia que já tive na minha vida. A primeira foi a pior, que um dos meus irmãos descobriu que está com uma leucemia», relatou.

A artista revelou também que uma das suas melhores amigas recebeu um diagnóstico de leucemia, embora se trate de uma situação diferente.

Foi quando soube que era a única dadora compatível entre os irmãos que encontrou uma nova forma de olhar para o que estava a acontecer.

«Há uns dias, descobrimos que, entre os irmãos, eu sou a dadora compatível, e vou parar uns tempinhos para tomar conta do meu irmão. Acho isto mesmo poético, porque eu sou a irmã mais velha», contou.

O apelo de Gisela João à doação de medula óssea

Para além de partilhar a sua experiência pessoal, a fadista aproveitou a exposição pública para chamar a atenção para a importância da inscrição de novos dadores de medula óssea.

Gisela João confessou estar preocupada com o número de pessoas que desistem do processo de doação e deixou claro que, perante a possibilidade de ajudar alguém a viver, o receio do procedimento não deve ser o principal obstáculo.

«Tenho lido muito, e é muito assustador ver os números de pessoas que desistem de ser dadoras. (...) Porque se vai ou não doer, não me interessa, porque, do outro lado, não é uma pessoa com um capricho, é a vida de uma pessoa que está em risco», afirmou.

A compatibilidade entre dador e recetor é determinante na procura de um dador adequado para um transplante. Por isso, a inscrição de novos voluntários pode aumentar as possibilidades de encontrar uma pessoa compatível para quem precisa deste tipo de tratamento.

A notícia chegou antes de um concerto para milhares de pessoas

Gisela João recordou ainda o momento em que recebeu a mensagem com a notícia do diagnóstico do irmão. O impacto foi imediato: entrou em pânico, mas teve de se preparar para cumprir um compromisso profissional pouco tempo depois.

Meia hora após receber a notícia, a cantora tinha de subir ao palco perante cerca de 200 mil pessoas.

«Vi aquela mensagem, entrei em pânico, e a minha road manager só me dizia que estava tudo bem», recordou.

O episódio ajuda a perceber a dificuldade de conciliar a vida profissional com uma notícia familiar tão dolorosa, sobretudo numa carreira marcada por concertos e pela presença constante em palco.

Agora, a artista prepara-se para colocar a família em primeiro lugar e acompanhar o irmão neste caminho, mantendo a esperança de que os dois possam continuar a partilhar muitos anos juntos.

«Ontem foi o dia zero. O primeiro passo de um caminho que vou fazer abraçada ao meu irmão, e a chatear-lhe a cabeça durante muitos anos», escreveu.

Uma mensagem que termina com esperança, apesar da incerteza, e que mostra a importância que a fadista atribui à presença, ao cuidado e à família num dos períodos mais exigentes da sua vida.