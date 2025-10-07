Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

A Levi’s dispensa apresentações: conhecida mundialmente pela qualidade e durabilidade das suas calças de ganga, a marca continua a ser referência incontornável no guarda-roupa de quem valoriza estilo e conforto. Durante o Prime Day, várias peças da Levi’s estão com descontos interessantes, tanto para mulheres como para homens. Entre os destaques estão as Levi’s 501 Crop para mulher e as Levi’s 501 Original Fit para homem, duas opções clássicas que combinam versatilidade e design icónico.

Para mulheres, as Levi’s 501 Crop são perfeitas para quem procura um corte moderno e confortável. Estas calças de ganga são cintura alta, perna reta e com abertura de botões, feitas em 100% algodão, garantindo durabilidade e conforto. O modelo cropped adapta-se a várias silhuetas, enquanto os detalhes de costura e acabamento tornam-nas uma peça fácil de combinar. Disponíveis na oferta Prime por 46,72€, com 34% de desconto sobre o preço anterior de 70,95€, representam uma excelente oportunidade para renovar o armário.

Para homens, as Levi’s 501 Original Fit mantêm o estilo clássico que tornou a marca famosa. Produzidas em ganga resistente e com botões na frente em vez de fecho tradicional, estas calças oferecem conforto e durabilidade. O emblemático reforço de couro nas costas e o design intemporal fazem delas um verdadeiro clássico masculino. Disponíveis na oferta Prime por 60,95€, com 25% de desconto sobre o preço anterior, são ideais para quem quer investir em qualidade e estilo sem comprometer o orçamento.

O Prime Day da Amazon, que decorre a 7 e 8 de outubro, reúne milhares de descontos em marcas de referência como a Levi’s. Qualquer pessoa pode aderir ao serviço Prime para aproveitar estas ofertas, com entregas rápidas e gratuitas, pagamentos seguros e a possibilidade de devolver os produtos em até 30 dias. É o momento perfeito para atualizar o guarda-roupa com peças clássicas e versáteis, preparadas para durar muitas estações.

