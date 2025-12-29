Facebook Instagram
Este purificador de ar elimina alergénios, pó e odores em minutos

Um purificador de ar inteligente que se ajusta sozinho e funciona em silêncio pode mudar a rotina em casa
IOL
Ontem às 19:53

Este aspirador robot aspira, lava o chão e navega sozinho pela casa por 99€

É na Amazon que o LEVOIT Core 300S tem vindo a construir a sua reputação. A plataforma reúne mais de 54 mil avaliações que lhe atribuem uma média de 4,6 estrelas, um número que reflete uma aceitação muito sólida. O interesse mantém-se elevado, com cerca de 200 compras registadas apenas no último mês. O preço atual é de 121 euros, após ter descido dos 149 euros, uma redução discreta, mas suficiente para o colocar no radar de quem procura melhorar o ar em casa, seja por causa de alergias, da presença de animais, de pó, fumo ou odores persistentes.

Quando a qualidade do ar começa a fazer diferença

No centro do funcionamento deste purificador está um filtro HEPA de alta eficiência, concebido para reter até 99,97 por cento das partículas mais comuns no ar interior, como pólen, ácaros, partículas finas, fumo e pelos de animais. Segundo vários testemunhos, a mudança sente-se pouco tempo depois de o aparelho entrar em funcionamento. O ambiente torna-se mais agradável e respirável, sendo também frequentes as referências à simplicidade na troca do filtro e à fiabilidade do desempenho ao longo do uso continuado.

Um apoio relevante no controlo das alergias

Muitos dos comentários associam este purificador à melhoria do bem-estar de quem sofre de alergias. Utilizadores sensíveis ao pólen ou ao pó referem uma diminuição clara dos sintomas, mesmo em períodos de maior concentração destes agentes no ar. Sem promessas absolutas, os relatos convergem na ideia de que o LEVOIT Core 300S contribui de forma significativa para um maior conforto respiratório no dia a dia.

Silêncio, automatismo e controlo à distância

A componente tecnológica é outro dos aspetos mais valorizados. O sensor laser analisa continuamente a qualidade do ar e ajusta automaticamente a potência, mantendo um funcionamento discreto enquanto o ar se mantém limpo e intensificando a ação quando necessário. O modo noturno é descrito como particularmente silencioso, tornando-o adequado para utilização em quartos. A gestão através da aplicação VeSync permite controlar o equipamento à distância, definir horários e acompanhar o estado do filtro, enquanto o modo automático dispensa ajustes manuais. Há ainda referências à eficácia na neutralização de odores, como o cheiro a tabaco, com utilizadores a relatar que o fumo é detetado em segundos e que, em cerca de 15 minutos, o espaço fica livre de cheiros, consolidando a imagem de um aparelho discreto que se integra facilmente na rotina doméstica.

levoit core 300 s

