“Comprei três, um para cada casa”: O aspirador de 122€ que está a surpreender quem não queria gastar fortunas

Este artigo pode conter links afiliados*

Se acompanha as escolhas inteligentes para o lar, certamente conhece a Levoit. É uma marca que já entrou nas nossas casas através dos seus purificadores de ar — que são, para muitos, os melhores do mercado — e que agora está a dar que falar com os seus aspiradores verticais. Como gosto de partilhar soluções que realmente facilitam o nosso dia a dia sem sobrecarregar o orçamento familiar, não podia deixar passar este "fenómeno".

O que mais me impressionou não foram apenas os números, mas o que dizem as pessoas que decidiram dar uma oportunidade a este modelo. Há um comentário, em particular, que resume bem a confiança no produto: “Já comprámos três, um para cada casa”. Quando alguém repete a compra desta forma, sabemos que estamos perante algo especial.

Compre na Amazon a 122,89€

“Estive quase para não o pedir, mas ainda bem que o fiz”

Muitas vezes, temos algum receio de que um aspirador mais acessível não tenha força suficiente para o dia a dia. É um ceticismo natural. No entanto, os relatos de quem já o testou são claros: houve quem estivesse hesitante e hoje confesse que este Levoit supera todas as expectativas. Entre as avaliações mais marcantes, destaca-se a de uma utilizadora que, após anos fiel a um Dyson V8, garante que não sente saudades do modelo anterior. Segundo a sua experiência, o Levoit não só entrega a mesma eficácia na sucção, como consegue ser mais fácil de manusear e de esvaziar do que o modelo da marca de luxo que custa o triplo. Esta confiança é reforçada por outros compradores que sublinham como o design axial e o sistema de esvaziamento com um só toque tornam a manutenção muito menos frustrante e mais higiénica.

Um dos pontos que mais se destaca é a sua leveza. Para quem tem casas grandes ou precisa de aspirar escadas, o facto de ser um "peso pluma" faz toda a diferença. Há quem relate que consegue limpar um piso de 60 metros quadrados sem qualquer esforço e que o design é tão moderno que o aparelho nem precisa de estar escondido na despensa.

Compre na Amazon a 122,89€

O ajudante perfeito para quem tem animais e tapetes

Se tem cães ou gatos em casa, sabe bem como os pelos se tornam um problema. Este modelo da Levoit foi desenhado com uma tecnologia que impede que os cabelos e pelos fiquem enrolados na escova — algo que nos poupa imenso tempo e paciência. Como diz quem já o usa diariamente:

“É fantástico para quem tem animais e tapetes. A luz na parte da frente é uma maravilha, porque nos mostra o pó que nem sabíamos que lá estava.”

Além disso, a bateria é extraível, o que nos dá uma liberdade enorme. Pode carregar a bateria em qualquer tomada, sem ter de levar o aspirador atrás, o que é uma solução muito prática para casas com várias divisões.

Uma oportunidade de ouro na Amazon

Atualmente, o Levoit LVAC-200 encontra-se com um desconto de 24% na Amazon, o que fixa o preço nos 122€. Tendo em conta o sistema de filtragem profissional (que limpa o ar enquanto aspiramos) e a potência do motor, é um investimento que recomendo sem qualquer hesitação. Se sente que está na hora de facilitar a sua rotina e deixar de lado os aparelhos pesados e com fios, pode começar por aqui.

Compre na Amazon a 122,89€

Veja um vídeo do aspirador a trabalhar:

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.