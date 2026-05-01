Mulheres devem conhecer estes 5 direitos quando regressam ao trabalho depois de serem mães

Cuido da minha mãe sozinha e os meus irmãos não ajudam. O que posso fazer?

Parentalidade: 8 sinais de que o seu filho pode estar a precisar de atenção

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Para muitas mães, o regresso à vida profissional ativa depois de terem um filho, é quase sempre marcado por emoções contraditórias. Por um lado, a vontade de retomar a rotina profissional, e demonstrar que ainda é produtiva. Por outro lado, a necessidade de garantir presença, cuidado e estabilidade para o seu bebé.

Este é um equilíbrio difícil de alcançar para muitas mães, que se dividem entre as responsabilidades profissionais e familiares. Sem esquecer a pressão da própria sociedade que espera que sejam cuidadoras atentas e profissionais dedicadas.

Então, se está a preparar-se para retomar a carreira profissional, nada melhor do que estar a par dos seus direitos laborais para ter a certeza que eles são respeitados pela sua empresa. Afinal, são garantias legais fundamentais para proteger a saúde, o bem-estar e a estabilidade económica das famílias.

Assim, no Dia da Mãe, Marta Esteves, advogada e consultora de Direitos Parentais, destaca cinco direitos essenciais que todas as mães devem conhecer. Até porque, defende a advogada, “quando as mães conhecem os seus direitos, conseguem regressar ao trabalho com mais segurança, confiança e equilíbrio e quando as empresas respeitam estes direitos constroem equipas mais estáveis, motivadas e produtivas”.

1. Dispensa de duas horas por dia até o bebé completar um ano (mesmo que a mãe não amamente):

A lei portuguesa garante a todas as mães (e também aos pais) duas horas por dia de dispensa para amamentação ou aleitação, até o bebé completar um ano. O que é preciso desmistificar? É que este direito existe mesmo quando a mãe não está a amamentar. Basta que exista um bebé com menos de 12 meses. Caso a mãe esteja a amamentar, o direito prolonga‑se por todo o período em que durar a amamentação, independentemente da idade da criança, desde que comprovado por uma declaração médica. Estas horas podem ser usadas de forma flexível: no início, no fim do horário ou repartidas ao longo do dia e o objetivo é permitir uma transição mais suave para a vida profissional, garantindo tempo para cuidados, deslocações, consultas ou descanso.

2. Faltas justificadas (e pagas pela Segurança Social) quando o bebé ou criança fica doente:

Quando uma criança adoece, a lei protege os pais. As mães (e os pais) têm direito a faltas justificadas para assistência a filho doente, sendo estas pagas pela Segurança Social, desde que exista declaração médica. Os períodos de apoio variam consoante a idade da criança, mas no caso de bebés e crianças pequenas, a proteção é robusta. Este direito é essencial para que nenhuma mãe tenha de escolher entre o emprego e a saúde do filho.

3. Direito ao teletrabalho até aos três anos da criança:

O teletrabalho deixou de ser uma exceção e passou a ser um instrumento legal de conciliação familiar. A legislação portuguesa determina, assim, que pais de crianças até três anos têm o direito a trabalhar em regime de teletrabalho, desde que a função seja compatível e que ambos os progenitores trabalhem. Este é um direito especialmente relevante para mães que enfrentam longas deslocações, horários rígidos ou falta de rede de apoio.

4. Direito a fixar turnos e/ou folgas:

As mães que trabalham por turnos — em áreas como saúde, retalho, indústria ou hotelaria — acabam, inevitavelmente, por enfrentar desafios acrescidos. A lei prevê proteção específica com a possibilidade de solicitar a fixação de turnos e/ou folgas, de forma a garantir previsibilidade e compatibilidade com a vida familiar.

5. Possibilidade de redução do horário de trabalho (part‑time):

As mães (e pais) podem pedir redução do horário de trabalho, passando a regime de part‑time, durante um determinado período. Este direito existe para facilitar a conciliação entre vida profissional e familiar, sobretudo nos primeiros anos de vida da criança. A redução de horário implica redução proporcional de salário, mas pode ser uma solução temporária para famílias que precisam de reorganizar rotinas, garantir presença ou reduzir custos com apoio externo.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders