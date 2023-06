Vai ser pai brevemente? Saiba como funciona a licença de paternidade

Se vai ser pai brevemente, é fundamental que conheça os seus direitos após o nascimento do seu filho. Afinal, o Código do Trabalho prevê um período de licença de paternidade que dá direito ao pagamento de uma prestação social enquanto está ausente do trabalho.

Caso tenha dúvidas sobre o funcionamento da licença de paternidade e quais os seus direitos, descubra, neste artigo, o que deve ter em consideração durante este período.

Como funciona a licença de paternidade?

A licença de paternidade destina-se a cobrir o período em que os trabalhadores têm direito a estarem ausentes do trabalho após terem um filho. No entanto, esta licença pode assumir diferentes formatos, pois estão estipuladas condições distintas para colmatar as necessidades individuais de cada família.

Se for trabalhador por conta de outrem, a licença de paternidade é concedida pela entidade empregadora. Contudo, durante os dias de licença, o subsídio parental é atribuído em dinheiro pela Segurança Social.

É preciso salientar que o subsídio parental não é um direito exclusivo dos trabalhadores por conta de outrem. Também os trabalhadores independentes, e quem faça descontos para o seguro social voluntário, têm direito a esta prestação social.

Em casos mais excecionais, a licença parental também pode ser atribuída em situações de pré-reforma, a quem esteja a receber prestações de desemprego (neste caso o subsídio de desemprego fica suspenso) e a beneficiários de pensões de invalidez relativa ou de sobrevivência que estejam a fazer descontos para a Segurança Social.

Existem requisitos mínimos para receber o subsídio de parentalidade?

Sim. Tal como acontece com todas as prestações sociais, é preciso cumprir certas condições para beneficiar deste tipo de apoio. Assim, deve ter um prazo de garantia de 6 meses com registo de remunerações na data do impedimento para trabalhar. Este período pode ser seguido ou interpolado.

Além disso, tem de gozar a sua licença nos termos do Código do Trabalho e ter a sua situação contributiva regularizada na data em que é reconhecido o direito à licença de paternidade.

A quantos dias tem direito?

Em 2023, a licença de paternidade foi alargada para 28 dias seguidos ou interpolados. Após este período terminar, os pais podem usufruir de mais 7 dias facultativos.

No caso de ter gémeos, pode gozar mais 2 dias úteis por cada gémeo, além do primeiro. Antes do parto, também pode gozar um período de licença de 3 dias com a finalidade de participar de consultas e exames.

Se a mãe falecer durante o parto ou ficar com uma incapacidade física, o pai tem o direito de gozar o subsídio completo de 120 dias.

Contudo, existe a possibilidade ainda de um casal alargar a licença após o período inicial ou o estipulado na lei que é pago a 100%. Por exemplo, se o casal optar por uma licença partilhada de 150 dias +30 dias, só será pago um subsídio de 83%. Já nas licenças alargadas por 3 meses, a remuneração do subsídio desce drasticamente, sendo paga apenas 25% da remuneração.

Por fim, não se esqueça de consultar os direitos dos pais após regressarem ao trabalho.