É recém-licenciado? Pfizer abriu candidaturas para estágios remunerados em várias áreas

Link To Leaders

Outros artigos:

A Pfizer Portugal anuncia o lançamento da terceira edição do Pfizer Genious, um programa de estágios profissionais remunerados para jovens licenciados, que visa fomentar o desenvolvimento de competências profissionais e a troca de conhecimento entre a empresa e os estagiários.

O programa tem atraído jovens à procura da sua primeira experiência profissional no setor farmacêutico. Este ano, o Pfizer Genious oferece um total de onze vagas, distribuídas pelas seguintes áreas: duas vagas para Finanças; uma vaga para Customer Service; uma vaga para Marketing Oncology; uma vaga para Marketing Primary Care; uma vaga para Marketing Specialty Care; uma vaga para Global HTA Value & Evidence, Specialty Care; uma vaga para Qualidade Médica; uma vaga para Comunicação Interna, uma vaga para Omnichannel Marketing e uma Omnichannel- Multimédia e adaptação de conteúdos

“A Pfizer Portugal tem o compromisso de criar um ambiente de trabalho inclusivo, em que cada colaborador é incentivado a desenvolver as suas competências e a contribuir para o impacto que procuramos no setor da saúde. O ‘Pfizer Genious’ reflete a nossa política de Recursos Humanos, que prioriza o crescimento contínuo, o desenvolvimento de talento e a criação de uma cultura que combina excelência, diversidade e inovação, criando oportunidades reais para os nossos estagiários”, afirma Noelia Sánchez Redondo, Diretora dos Recursos Humanos da Pfizer Portugal.

A Pfizer Portugal procura candidatos que demonstrem uma combinação de agilidade, proatividade e dinamismo, com uma forte orientação para resultados, entusiasmo pelo desenvolvimento contínuo e um compromisso genuíno com a ética profissional. “Características como integridade e a capacidade de colaborar em equipa são fundamentais para o sucesso neste ambiente inovador e desafiador”, explica a farmacêutica em comunicado.

Os candidatos selecionados passarão por um processo de seleção baseado numa análise multidisciplinar, coordenada por colaboradores das diversas áreas da empresa, com o objetivo de integrar as suas capacidades nas áreas de estágio disponíveis. Como nas edições anteriores, a Pfizer Portugal oferecerá formação contínua aos estagiários selecionados, garantindo uma experiência de desenvolvimento profissional enriquecedora.

Os estágios terão duração de 12 meses, com início previsto para 01 de março de 2025. As candidaturas estão abertas até 31 de janeiro de 2024.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders