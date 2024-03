Siga estes 5 passos e conquiste uma postura corporal de líder

Existe a ideia de que boa parte da nossa comunicação é não-verbal. Este conceito, denominado de 7-38-55 (ou 55/38/7) por especialistas em comunicação, foi desenvolvido pelo pesquisador de linguagem corporal Albert Mehrabian no século passado. Defende que as palavras que dizemos constituem 7% da nossa comunicação e que 38% da forma como as palavras são interpretadas tem a ver com nosso tom de voz. E que 55% da comunicação é composta por comunicação não-verbal, também conhecida como linguagem corporal.

Apesar de, para muitos, este princípio ter algumas imprecisões, porque, embora as palavras que dizemos e a forma como as transmitimos tenham um impacto direto na perceção que o destinatário tem da nossa mensagem, há casos em que esta regra depende do contexto. No entanto, regra geral, este princípio pode nortear aspirantes a líder que procuram desenvolver as competências necessárias.

Para o ajudar a melhorar as suas competências de comunicação de liderança, a Forbes partilha cinco dicas de comunicação.

1. Controle as suas expressões faciais

Muitas vezes dizemos mais do que pretendíamos, simplesmente levantando uma sobrancelha, franzindo a testa ou sorrindo. Esses gestos transmitem mensagens silenciosas à outra pessoa, às vezes sem que percebamos, o que pode causar danos ou fazer alguém se sentir desconfortável.

Como aspirante a líder, deve encontrar todos os tipos de cenários, controlando o seu rosto para permanecer calmo, e estar atento para respeitar as expressões faciais, assim como ter cuidado com as palavras que diz. E não se esqueça do poder de um sorriso. Um sorriso genuíno e caloroso pode fazer maravilhas.

2. Lembre-se do contato visual

Quando conversar com alguém no trabalho, mantenha o contato visual constante para demonstrar o seu total envolvimento e confiança, mesmo que a conversa seja difícil ou delicada. Se estiver a falar numa reunião, o mesmo se aplicará. A cada frase, concentre a atenção dos seus olhos numa pessoa de cada vez na sala. Isto ajuda a reduzir o nervosismo quando estiver a falar em público e o medo de que todos os olhos estejam voltados para si.

3. Use gestos abertos

Fazer gestos abertos e acolhedores mostra que está acessível e recetivo. Ao falar ou apresentar, fique à vontade para usar os braços e mãos para articular o que está a dizer. Isto demonstra que está animado com o seu trabalho, pois a sua energia e entusiasmo serão contagiantes. Dobrar ou cruzar os braços transmite a ideia de que está na defensiva ou desconfortável.

4. Mostre a escuta ativa

A prática da escuta ativa garante que quem fala se sinta ouvido e compreendido. A escuta ativa vai além de práticas como repetir o que alguém disse para garantir clareza e eliminar confusão, ou abster-se de tirar conclusões precipitadas para poder compreender o ponto de vista do outro.

A escuta ativa é transmitida através da sua linguagem corporal e ajuda os membros da equipa a abrirem-se mais e a discutir quaisquer dificuldades que possam encontrar no seu desempenho. Alguns gestos simples de escuta ativa podem incluir espelhar a linguagem corporal e o tom de voz do outro, usar a inflexão da voz para transmitir simpatia e inclinar-se ligeiramente para a frente ou balançar a cabeça ocasionalmente.

5. Cuidado com a sua postura

Por último, mas não menos importante, não se esqueça da sua postura em todos os momentos. Quer esteja sentado ou em pé, as pessoas observam-no e a sua postura também reflete a sua atitude em relação ao trabalho. Evite curvar-se, andar com a cabeça baixa ou arrastar os pés. Mantenha uma postura ereta e firme tanto quanto possível e caminhe com firmeza, com os ombros para trás e a cabeça erguida. Esta estratégia vai ajudá-lo a transmitir presença de liderança e mostra autoridade.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders