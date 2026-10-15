Esqueça a Zara e a Primark: neste fim-de-semana há tops de renda a 2.50 euros no Lidl
Prevemos uma nova ‘loucura’ nos próximos três dias
As lojas Lidl não nos param de surpreender com a sua marca Esmara. Desta vez prevemos uma nova ‘loucura’ com estes tops de renda que estarão disponíveis entre sexta-feira e domingo.
Cada top custa 2.50 euros e são vendidos em lotes de três por 7.50 euros. Existem lotes com tops preto, branco creme e rosa velho e conjuntos com preto, branco creme e cinzento. Existe ainda um pack com as cores grená, rosa velho e branco creme.
Os tops canelados com detalhes de renda são uma excelente aposta para o guarda-roupa de outono. São peças intemporais, que se adaptam facilmente a diferentes estilos e ocasiões, sobretudo quando usados em camadas.
Para um look casual e elegante, experimente combinar o top grená com jeans de corte direito, um blazer castanho-chocolate e mocassins, por exemplo. Se preferir uma abordagem mais minimalista, o modelo cinzento-carvão fica perfeito com calças de fato pretas, um cardigan escuro e botins.
Já o rosa velho é ideal para suavizar os conjuntos de outono, usado com uma malha creme, ganga azul e acessórios em tons de camel, por exemplo.
A melhor forma de prolongar o uso destes tops nos dias mais frescos é apostar na sobreposição de peças. Um blazer, uma gabardina ou um cardigan de malha grossa permitem deixar a renda subtilmente à vista, acrescentando textura e interesse ao conjunto.
Peças que deixem ver o detalhe de renda ficam sempre bem e numa saída à noite ou num local mais quente, podem ser usados sozinhos sem parecer um top interior básico.