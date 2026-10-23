Do bacalhau ao bolo rainha, o Lidl já revelou as novidades para o Natal (e há um Cheesecake de Pistácio)

Fonte: LIDL

As gamas Deluxe e Favorina regressam às lojas Lidl com novidades para a mesa de Natal, desde queijos e pratos preparados a bolos, chocolates e presentes para os mais novos. Há opções a partir de 1,29 euros.

O Natal começa a ganhar espaço nas prateleiras do Lidl. As gamas Deluxe e Favorina estão de regresso às lojas da cadeia de supermercados, com propostas para diferentes momentos das festas, desde os aperitivos e pratos principais às sobremesas e aos doces tradicionais.

A oferta inclui produtos nacionais, especialidades de inspiração internacional e soluções preparadas para facilitar a organização das refeições de Natal. Entre as novidades anunciadas estão queijos, charcutaria, pratos de carne e peixe, diferentes versões de panettone e novos doces natalícios.

Os preços indicados são os divulgados pelo Lidl.

Queijos, enchidos e petiscos para a mesa de Natal

Na gama Deluxe, as entradas e os petiscos incluem combinações tradicionais e propostas menos habituais. Entre as novidades estão o Queijo de Ovelha com Pistácio e o Queijo com Marmelada, uma versão inspirada na combinação conhecida como Romeu e Julieta, ambos com um preço de 3,99 euros.

A oferta inclui ainda Rissóis de Camarão com Trufa Pré-Fritos, por 3,49 euros, e várias opções de charcutaria: o Paio da Paleta de Porco Preto, por 3,99 euros, a Paleta de Porco Preto Bolota 24 Meses, por 8,99 euros, e a Alheira de Leitão, por 1,49 euros.

Para acompanhar os petiscos, o Lidl apresenta também o vinho tinto Espírito do Côa Douro DOC, numa garrafa de 1,5 litros, por 9,99 euros.

Bacalhau, marisco e assados para a Consoada

O bacalhau continua a ter lugar de destaque na oferta para as refeições de Natal. Entre as opções anunciadas estão os Lombos de Bacalhau Islândia MSC, de 600 gramas, por 19,99 euros, e os Lombos de Bacalhau Demolhados MSC, de 1,6 quilos, por 44,99 euros.

A gama Deluxe inclui também produtos de marisco, como Sapateira Grande, por 12,99 euros, Miolo de Vieira, por 8,99 euros, e Mexilhão em Meia Concha, por 4,99 euros. Para quem procura alternativas de preparação prática, há ainda Lasanha de Frutos do Mar, por 4,99 euros, e Mariscada, por 8,89 euros.

Na carne, a seleção inclui peru inteiro com miúdos, quartos de cabrito e perna de borrego. Existem também opções prontas a ir ao forno, como perna e peito de peru com laranja e alecrim, rolo de carne bovino com alheira de caça ou farinheira e castanha, roti de bovino com cebola caramelizada e bacon e perna de pato confitada.

O catálogo contempla ainda leitão assado à moda da Bairrada. O Lidl não indica, na informação disponibilizada, os preços destas últimas opções.

Panettone, cheesecake e o regresso do Bolo Imperador

Nas sobremesas, a gama Deluxe aposta em diferentes versões de bolos e doces para partilhar. Entre as propostas estão o Pandoro com Creme de Limão, por 7,99 euros, e o Cheesecake de Pistácio, por 6,99 euros.

Os panettones estão disponíveis em várias versões, incluindo Premium, Stracciatella, Tiramisù e combinações com chocolate branco ou preto. Os preços anunciados variam entre 8,49 e 9,99 euros.

Para quem prefere porções mais pequenas, os Mini Pandoro com Caramelo Salgado ou Pistácio custam 1,59 euros. A seleção inclui ainda Pão-de-Ló Tradicional Húmido, por 5,99 euros, e o regresso do Bolo Imperador, desenvolvido em parceria com a marca Pão da Vila.

Bolo-Rei, Broa Castelar e novidades Favorina

A gama Favorina reúne alguns dos doces associados à época natalícia. O Bolo-Rei tem um preço anunciado de 4,99 euros, enquanto a Broa Castelar custa 1,29 euros.

Entre as novidades estão as Broinhas com Fruta Cristalizada, por 2,49 euros, e o Bolo da Rainha, por 5,49 euros.

A oferta inclui também Trufas de Chocolate, por 2,29 euros, Corações de Especiarias Recheados com Chocolate Branco, por 3,99 euros, e Bombons com Recheio Crocante, por 2,49 euros.

Calendários do Advento e chocolates para os mais novos

A seleção de Natal inclui ainda produtos dirigidos às crianças, com chocolates, guloseimas e artigos temáticos.

O Calendário do Advento custa 1,59 euros e o Pai Natal de Chocolate tem um preço de 1,79 euros. Para outras opções, há um Gnomo com Gomas e um Brinquedo de Madeira com Chocolate, ambos por 6,99 euros, além de Peluches com Música, por 14,99 euros.

O catálogo inclui também um Conjunto para Casa de Guloseimas ou Comboio, por 7,99 euros, pensado para atividades em família durante a época festiva.

Produtos de Natal disponíveis nas lojas Lidl

Segundo a informação divulgada pela cadeia, as gamas Deluxe e Favorina já estão disponíveis nas lojas Lidl em Portugal.

A oferta abrange entradas, pratos principais, sobremesas e produtos temáticos de Natal, com preços que começam nos 1,29 euros para os artigos identificados na informação disponibilizada.

Os preços e a disponibilidade de cada produto podem variar, pelo que importa confirmar as condições em vigor nas lojas.