Lidl conseguiu juntar quase 270 mil euros. E vai 'mandá-los aos bichos'

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O Lidl Portugal vai entregar 270 mil euros a 54 associações de proteção animal, na sequência da venda do saco solidário «Pa-tudo». O valor angariado desde o lançamento da iniciativa, em junho, será distribuído pelas entidades apoiadas, que recebem 5 mil euros cada.

O anúncio foi feito durante a «Cãominhada Max & Mila’s World», na Mata do Jamor, um evento que reuniu cerca de 300 famílias e os seus animais de estimação. A ocasião serviu também para celebrar a nova marca de ração e snacks da insígnia.

No total, a iniciativa vai beneficiar mais de 12 300 animais que estão ao cuidado das associações: cerca de 7600 gatos e 4700 cães. As 54 entidades apoiadas correspondem a três associações por cada distrito de Portugal Continental.

Associações enfrentam dificuldades com alimentação e despesas veterinárias

Os dados divulgados pelo Lidl revelam dificuldades significativas na atividade diária das associações. Mais de metade das entidades apoiadas encontra-se no limite dos recursos básicos, com níveis muito baixos de alimentos e produtos de higiene ou em risco iminente de ficar sem estes bens.

Entre os principais problemas identificados estão os custos veterinários elevados, apontados por 91% das instituições, e a falta de ração e alimentação, referida por 70%. A escassez de voluntários surge também entre os desafios assinalados no levantamento realizado pelo retalhista.

«Cada saco vendido é um voto de confiança dos nossos clientes na causa animal e o valor já angariado é a prova de que, juntos, conseguimos fazer uma diferença real no terreno», afirma Vanessa Romeu, Head of Corporate Affairs do Lidl Portugal.

A responsável acrescenta que, apesar de o montante representar um primeiro passo, as necessidades das associações são diárias.

Saco solidário continua à venda por um euro

O saco «Pa-tudo» continua disponível em todas as lojas Lidl, pelo preço de um euro. Por cada unidade vendida, 50 cêntimos revertem diretamente para a causa animal.

A iniciativa inclui também uma vertente de prevenção do abandono, através da colaboração com a Animalife. A associação apoia famílias em situação de vulnerabilidade económica que enfrentam dificuldades para manter e cuidar dos seus animais de estimação.

Com esta iniciativa, o Lidl pretende contribuir para o bem-estar animal e para o apoio às entidades que cuidam de animais errantes e de companhia.

A lista das associações abrangidas pode ser consultada no site do Lidl Portugal.