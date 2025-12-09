Nem aquecedor, nem cobertor: chegou ao Lidl a melhor solução para estar confortável em casa

Esqueça o frio em casa: esta almofada térmica do Lidl aquece num instante e custa menos de 20 euros

Com as temperaturas a descer e os dias de inverno cada vez mais rigorosos, o Lidl volta a apostar em produtos que prometem aliviar o desconforto do frio dentro de casa. Entre as novidades está a almofada térmica Sanitas, ideal para aquecer rapidamente zonas específicas do corpo, perfeita para quem chega a casa gelado depois de um dia longo, vai estar à venda a partir de sexta-feira.

O modelo clássico, disponível por 14,99 euros, oferece seis níveis de temperatura, função de aquecimento rápido e mede cerca de 47×36 cm. Uma solução prática para aquecer o colo, barriga, costas ou até os pés sem precisar de ligar todo o sistema de aquecimento da casa.

Para quem sofre mais com tensões nas costas e pescoço durante o inverno, o Lidl tem ainda a almofada cervical térmica, por 19,99 euros, também com seis níveis de temperatura e um formato pensado para cobrir toda a zona cervical e dorsal. Mede aproximadamente 62×41 cm e ajusta-se ao corpo, proporcionando calor uniforme e relaxante.