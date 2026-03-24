Este é o aparelho do Lidl que todos devemos ter no carro para evitar visitas ao mecânico em vão

Nem todas as luzes que aparecem no painel significam um problema grave, mas muitas acabam por levar diretamente a uma ida ao mecânico. É precisamente nesse ponto que entram os aparelhos de diagnóstico automóvel, como o modelo da Ultimate Speed, disponível no Lidl por 24,99 euros.

Este tipo de dispositivo permite identificar rapidamente códigos de erro do carro, ajudando a perceber se a situação exige intervenção imediata ou se pode ser resolvida de forma simples.

Para que serve um aparelho de diagnóstico OBD II

A maioria dos carros modernos inclui um sistema OBD II, que regista falhas e anomalias do veículo. O aparelho liga-se diretamente a essa entrada e faz a leitura dos chamados códigos DTC.

Na prática, isto permite:

Saber o motivo de uma luz de aviso no painel

Identificar falhas no motor ou noutros sistemas

Evitar diagnósticos desnecessários em oficina

Ter uma ideia mais clara antes de qualquer reparação

No caso deste modelo, a leitura é feita através de um ecrã a cores integrado, o que facilita a navegação e interpretação dos dados.

Leitura simples com ligação ao smartphone

Uma das funcionalidades incluídas é a geração de um código QR, que pode ser lido no telemóvel para obter mais detalhes sobre o erro detetado.

Isto torna o processo mais acessível para quem não tem conhecimentos técnicos, já que permite transformar códigos complexos em explicações mais claras.

Um dispositivo pensado para uso quotidiano

Ao contrário de equipamentos profissionais mais caros, este aparelho foi concebido para utilização simples no dia a dia. Basta ligá-lo à porta OBD II do carro para começar a análise.

O formato compacto e o cabo incluído permitem guardá-lo facilmente no porta-luvas, ficando disponível sempre que surge uma dúvida.

Pode evitar deslocações desnecessárias

Um dos principais benefícios deste tipo de equipamento é a possibilidade de evitar idas ao mecânico sem necessidade. Em muitos casos, as luzes de aviso estão associadas a situações pontuais ou menos graves.

Ter acesso imediato à informação permite:

Confirmar se o problema é urgente

Evitar custos de diagnóstico

Tomar decisões mais informadas

Disponível por tempo limitado

O aparelho de diagnóstico automóvel da Ultimate Speed está disponível nas lojas Lidl até 29 de março, sujeito ao stock existente.

Pelo preço e pelas funcionalidades básicas que oferece, enquadra-se na categoria de ferramentas úteis para quem quer acompanhar o estado do carro sem depender sempre de terceiros.