Base do Lidl é o presente perfeito para quem está sempre agarrado ao portátil

Se tem alguém na sua lista de presentes que passa longas horas em frente a um computador portátil, o Lidl tem a solução ideal para melhorar o conforto e a postura. A base para portátil da Livarno Home é uma novidade prática que promete transformar essas horas de trabalho ou lazer em momentos mais tranquilos.

Por apenas 16,99 euros, este acessório não é apenas funcional, mas também um presente ideal para quem passa horas entre emails, reuniões online e séries no final do dia. Para além de ser super comodativo e prático, o seu design integra ainda um tapete de rato e por isso, não tem de se preocupar em andar com o tapete do rato atrás.

Com dimensões de 54,5 x 35,5 x 10,5 cm, esta base oferece um espaço amplo para o portátil e inclui dois compartimentos úteis para colocar o telefone, tablet ou outros pequenos objetos que queira manter por perto. A leve inclinação da estrutura facilita a visualização do ecrã, reduzindo a tensão no pescoço e nos ombros.

Além disso, o material é robusto, mas leve o suficiente para ser transportado facilmente entre divisões da casa. Seja para trabalhar no sofá, na cama ou até na secretária. Esta base combina versatilidade e conforto, tornando-a um verdadeiro aliado para o dia a dia.