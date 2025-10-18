O segredo das tardes de domingo? Lidl lança kit de rolinhos de canela prontos em 15 minutos

Os famosos bolinhos de canela estão de volta para aquecer os dias de outono e o Lidl não ficou atrás da tendência. A cadeia de supermercados lançou um kit de cinnamon rolls de canela que já se tornou um sucesso nas redes sociais.
À venda por 3,69 euros, o produto promete facilitar a vida de quem adora este doce mas não quer perder tempo na cozinha.
O kit traz tudo o que é preciso para preparar os tradicionais rolinhos de canela: massa, recheio e cobertura. Em poucos minutos, o cheiro a canela invade a casa e o resultado são bolinhos fofos, dourados e irresistíveis, perfeitos para o lanche ou para aquelas tardes preguiçosas de domingo.