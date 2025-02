Vai abrir um novo Lidl com uma impressionante área de 1400 metros quadrados

Outlet do Lidl no Seixal

O Cacém, no concelho de Sintra, recebe esta semana uma nova loja Lidl, construída de raiz no local da anterior, agora com um espaço mais amplo e uma estrutura modernizada. O novo supermercado tem uma área total de 1400 metros quadrados, um aumento de 400 metros quadrados face à loja demolida, e apresenta um design contemporâneo com corredores largos, um pé direito alto e uma fachada inteiramente envidraçada.

A loja vai ter uma zona de padaria self-service, uma máquina de corte de pão, um espaço dedicado ao frango assado e ainda um serviço de corte de bacalhau. Para tornar o processo de pagamento mais eficiente, foram instaladas seis caixas de self-service, três das quais adaptadas para carrinhos de compras.

A abertura desta loja levou à criação de sete novos postos de trabalho, aumentando a equipa para um total de 28 colaboradores.

Oferta de cupões nas primeiras semanas

Para assinalar a inauguração, os clientes registados na aplicação Lidl Plus receberão um cupão de 5 euros, válido durante sete dias, para compras mínimas de 35 euros na nova loja. A aplicação permite ainda aceder a promoções, consultar folhetos, gerir faturas digitais e participar em campanhas promocionais.

Sustentabilidade e conveniência

A preocupação ambiental foi uma prioridade na conceção do novo espaço, informou a marca, que se reflete na instalação de painéis fotovoltaicos e na utilização de iluminação LED. No estacionamento, que dispõe de mais de 130 lugares, foram ainda instalados dois postos de carregamento para veículos elétricos, capazes de recarregar 80% da bateria em apenas 30 minutos.

Além disso, a loja mantém o compromisso com o programa Realimenta, através do qual faz doações diárias de produtos à Santa Casa da Misericórdia de Sintra, instituição parceira do Lidl desde 2018.

A nova loja Lidl do Cacém está localizada na Rua da Bela Vista - Alto da Belavista - Casal do Cotão, em Sintra, e funcionará diariamente das 8h00 às 21h30.