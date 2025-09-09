Leggings, calções e tops para voltar ao ginásio: roupa desportiva do Lidl é linda e assinada por Carolina Carvalho

Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas perfeitos para a transição do verão para o outono

A atriz e namorada de David Carreira, Carolina Carvalho, juntou-se ao Lidl para lançar uma coleção exclusiva da marca Crivit, pensada para "quem está sempre em movimento e não abdica de conforto aliado a estilo".

A linha inclui peças versáteis desportivas tanto para o dia a dia, como para treinos. Entre os destaques da coleção encontram-se macacões de desporto, leggings, tops, t-shirts, calções, saias e casacos impermeáveis, todos pensados para proporcionar liberdade de movimentos e adaptarem-se a diferentes estilos de treino.

Para além das peças de roupa, a coleção traz ainda acessórios como a garrafa de desporto Crivit by Carolina Carvalho, prática e sustentável, disponível em várias cores.

Com preços acessíveis, que variam entre os 4,99 euros e os 14,99 euros, esta coleção exclusiva reflete o compromisso do Lidl em oferecer qualidade e design a um valor justo. E já está disponível em todas as lojas Lidl.