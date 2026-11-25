Já sabemos que vão 'voar' das prateleiras do Lidl. Dificilmente é possível bater este preço para um casaco acolchoado como este. E é dos mais compridos, ideal para os dias de frio que ainda estão para chegar.

Trata-se de um casaco térmico acolchoado para senhora, com capuz e um corte comprido, que está disponível por 24,99 euros.

Em castanho-escuro ou preto, tem costuras horizontais que lhe dão o aspeto característico dos casacos acolchoados. O comprimento, que ultrapassa a linha da anca, é outro dos pormenores que o distingue, assim como o capuz integrado, pensado para os dias em que o frio e o vento se fazem sentir com maior intensidade.

Mas há mais do que a aparência. De acordo com as características apresentadas pelo fabricante, este modelo tem uma classificação térmica X-Warm, a mais elevada da escala de aquecimento indicada na etiqueta.

O casaco existem em tamanhos do S a XL e custa 24,99 euros. Pode ser encontrado na oferta do Lidl, estando sujeito à disponibilidade em loja. O casaco apresenta também características repelentes à água e de proteção contra o vento, duas funcionalidades particularmente úteis quando o tempo não convida a passar muito tempo na rua.

Outro dos aspetos destacados é a composição em poliéster, com certificação OEKO-TEX Standard 100. A peça apresenta ainda o selo Global Recycled Standard (GRS), associado à utilização de poliéster reciclado certificado.

Este é o casaco ideal para usar ocm calças de ganga, camisolas de malha ou até peças mais descontraídas, é uma opção para quem procura um casaco que possa acompanhar diferentes momentos do quotidiano durante os meses mais frios.