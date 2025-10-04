Provámos o chocolate viral do momento que chegou ao Lidl. Eis o nosso veredicto

Já provou bolo de groselha com cobertura de chocolate branco? Vai querer repetir esta receita

Chegou ao Lidl uma novidade irresistível para os amantes de doces: um chocolate que combina o famoso chocolate do Dubai com o Angel Hair.

Para quem nunca ouviu falar do "Angel Hair", foi criado em Kocaeli, na Turquia. Nos últimos meses, tornou-se bastante viral no TikTok, acumulando milhares de visualizações graças ao seu aspeto invulgar, que faz lembrar o algodão-doce. Agora chega em força às lojas Lidl numa versão única.

Disponível em três versões, chocolate de leite, pink chocolate e chocolate branco, este chocolate já está a dar que falar nas redes sociais. Nós já provámos a versão de chocolate de leite e só podemos dizer uma coisa: vale mesmo a pena experimentar.

A junção entre a crocância do pistáchio, a suavidade do pişmaniye (muito semelhante ao algodão-doce) e o sabor intenso do chocolate resulta numa combinação surpreendente.